В ГПУ рассказали, сколько людей убили "беркутовцы" за один день на Институтской

Во время Евромайдана в Киеве на улице Институтская за один день, 20 февраля 2014 года, погибли 49 человек, были ранены 157, из них 68 получили именно огнестрельные ранения.

Об этом рассказал начальник управления специальных расследований Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк, пишет Украинская правда.

"Применение огнестрельного оружия против демонстрантов не имело никаких оснований, было сделано по указанию руководства государства, чтобы довести замысел о подавлении акций протеста до конца", - сказал он.

По его словам, установлено спецподразделение, спецрота киевского "Беркута", бойцы которой применили огнестрельное оружие. Им инкриминируется убийство 39 человек на Институской, ни один из которых не был вооружен и не нес угрозы.

Также есть данные о причастности этого спецподразделения еще до 7 убийств и 48 огнестрельных ранений на Институтской.

Сообщено о подозрении по организации этих событий Януковичу, Захарченко, Ратушняку, руководству киевской милиции Мазан, Федчуку, руководству киевского "Беркута" - Кусюку, одному из его заместителей, а также командиру и бойца спецподразделения спецроты "Беркут" - Садовник и 22 его подчиненных.

Относительно 2 из этих бойцов, которые арестованы, обвинительный акт направлен в суд, где его рассматривают. Еще двое бойцов спецроты и заместитель Кусюка находятся под стражей. Следствие по ним продолжается.

Горбатюк также сообщил, подозреваемых командиры взвода Мельник и Чумак, заместитель командира взвода Плут, бойцы Рябошапка, Шафаренко, Шпилевой, Цвигун, Псарев, Шабаш, Панченко.

Подозревают также Зарицкого, Тарунуху, Трепачова, Горбика, Кравца, Владыку, Макарця, Кишкань.

Горбатюк призвал всех, кто знает о местонахождении этих людей, сообщать правоохранительным органам.

Ранее в ГПУ заявили, что 20 февраля 2014 года силовики беглого президента Украины Виктора Януковича выдали "титушкам" с мобилизационных складов МВД 408 автоматов и 90 тысяч патронов.

Напомним, 22 января 2014 года в центре Киева, на улице Грушевского, от огнестрельных ранений погибли первые активисты Революции Достоинства — Михаил Жизневский, Сергей Нигоян и Роман Сенык.

Как известно, в феврале 2014 года во время столкновений протестующих с силовиками в центре Киева погибли более ста человек, сотни были ранены, больше всего из них — 20 февраля. По данным Генпрокуратуры, всего во время Евромайдана пострадали 2,5 тысячи человек