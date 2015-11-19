"Не жалею о том, что сделал": Парасюк ударил ногой "Антибиотика", видео

В четверг, 19 ноября, внефракционный нардеп Владимир Парасюк в голову ударил ногой замначальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ Василия Писного (прозвище — "Антибиотик").

Об этом сообщает УНИАН.

В то же время агентство уточнило, что инцидент произошел на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам предупреждения и противодействия коррупции.

"Я не жалею о том, что я сделал, потому что этот человек крышует контрабанду во Львовской области, он сидел в СИЗО за крышевание спиртовых заводов", — прокомментировал произошедшее Парасюк, пишет 112.ua.

Кроме того, народный избранник заверил, что готов нести ответственность за свой поступок. "Каждый львовянин знает, кто такой Василий Писной. И он будет говорить, что сделал что-то для Майдана? Он даже там не был", — добавил он.

Позже нардеп от "Самопомочі", председатель Комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Егор Соболев заявил, что его участники обсудят инцидент.

"Нам надо успокоиться и рассмотреть это на отдельном специальном закрытом заседании. Я понимаю, что сдают нервы в условиях этого саботажа и игнорирования. Но тогда нам надо честно сказать, что это не комитет, а место, где мы будем бить приглашенных людей", — сказал политик.

Напомним, ранее сообщалось, что народного депутата Владимира Парасюка вызвали в Генеральную прокуратуру Украины по двум уголовным производствам. Узнать о причинах сответствующего решения правоохранителей можно здесь.

Видео: 112 Украина