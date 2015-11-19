Депутат Госдумы считает, что Путину выгодно уйти с Донбасса: никому в России не нужен

Российский оппозиционер, депутат Госдумы Илья Пономарев заявил, что президенту РФ Владимиру Путину сейчас выгодно вывести свои войска с востока Украины.

Об этом он сообщил в интервью "Апострофу".

В то же время политик подчеркнул, что "Донбасс никому в России не нужен".

"Это (агрессия в нашей стране — ред.) была предыдущая попытка Кремля сторговаться по поводу Крыма. По принципу "купи козу — продай козу". Но эта попытка не сработала", — отметил депутат.

По его словам, теперь Сирия выполняет в точности такую же роль. "Поэтому я считаю, что Путину было бы крайне выгодно с Донбасса каким-то образом уйти", — добавил Пономарев.

"Но поскольку это теперь своеобразная завоеванная козырная карта, то просто так ее дарить он не намерен. Вокруг Донбасса также будут торги", — цитируют журналисты слова оппозиционного политика.

Напомним, ранее российский политик и правозащитник — Лев Пономарев — выразил мнение, что власти Российской Федерации хотят как можно дольше "мутить воду" на востоке Украины.