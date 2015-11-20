Фьюри грозится уничтожить Владимира Кличко: сломать и отправить в нокаут

Излишне говорливый британский боксер-супертяж Тайсон Фьюри сказал, что на бой с чемпионом мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Владимиром Кличко едет с единственной целью — нокаутировать украинского чемпиона.

Об этом он рассказал в интервью телеканалу Sky Sports, сообщает интернет-издание Boxingnews.com.ua.

"Я еду в Германию не для того, чтобы играть в бокс и выигрывать по очкам. Думаете, судьи в Германии отдадут мне победу в поединке с суперчемпионом, который подписал новый контракт с RTL? Я еду туда, чтобы уничтожить его — сломать ментально и физически и отправить в нокаут", — сказал Фьюри.

Напомним, ранее британец разместил в одной из соцсетей видео, на котором он головой разбивает арбуз, а затем ест его. "Это для тебя, Владимир Кличко, я иду за тобой!" — так Фьюри подписал ролик.

фото: Facebook.com/KlitschkoOfficial