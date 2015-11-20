Активизация боевиков на Донбассе: провокации или подготовка к наступлению

С каждым днем обстрелы боевиками украинских позиций на Донбассе происходят все чаще. К примеру, как заявлял пресс-центр штаба АТО в сводках за 18-19 ноября, боевики 30 раз открывали огонь, но уже в отчете о ситуации в зоне АТО за следующие сутки речь шла о 36 обстрелах. При этом отмечается, что стреляют из вооружения БМП, гранатометов, зенитных установок, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия, а также 82-мм минометов.

К тому же, по информации украинской разведки, боевики готовятся к наступлению, о чем заявлял начальник главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

"Нами зафиксировано несколько признаков, свидетельствующих о том, что осуществляется подготовка к наступательным действиям. Я скажу больше, там постоянно находятся разного ранга военные начальники, например, из Генерального штаба, 12-го резерва командования ВС РФ. Это постоянная основа", — отметил Скибицкий.

Эксперты рассказали "Главреду", с чем может быть связано увеличение частоты обстрелов боевиками украинских позиций, а также насколько вероятно, что они действительно пойдут в наступление, пытаясь отвоевать новые территории.

Генерал-лейтенант, бывший заместитель главы СБУ Александр Скипальский:

В нынешней активизации боевиков на Донбассе нет ничего удивительного или особенного. Просто это в очередной раз подчеркивает бутафорию и пиар-акцию Путина, связанную с Минскими договоренностями.

Несмотря ни на что, противостояние на востоке Украины сохраняется. Путин по-прежнему стремится к тому, чтобы удерживать Украину в подвешенном состоянии. И он будет это продолжать до тех пор, пока ему это выгодно, и пока Америка и Европа не поймут суть его игры: он и на территории Украины всех держит в напряжении, и делает все, чтобы обострить ситуацию в Сирии, чтобы, таким образом, уменьшить на себя давление со стороны США и Европы.

Чтобы понимать происходящее, достаточно открыть военную доктрину России, где одной из первых угроз, которую она видит для себя, значится расширение НАТО на Восток. Соответственно, одной из первых задач России является недопущение не только расширения НАТО на Восток, но и ограничение влияния НАТО на соседствующие с Россией государства. И россияне будут продолжать действовать таким образом, поскольку это — их стратегическая задача. Мы должны понимать, в каких условиях, под каким давлением, с какими угрозами мы живем, и выработать соответствующий план поведения.

Что касается предупреждений нашей разведки о готовящемся наступлении боевиков, то эта активизация боевиков — тактические действия. Все это — провокационные усилия боевиков. Они нацелены на то, чтобы спровоцировать Украину на действия, которые дадут возможность Путину заявить об опасности, против которой он просто обязан применить более мощные силы, то есть найти повод для развязывания полномасштабной агрессии против Украины. Это своего рода "разведка боем".

Общественный деятель, председатель Высшего совета народного собрания Украины, генерал Армии Украины, экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж:

Нынешний рост количества обстрелов и расширение зоны боевых действий не только предвиделись — была вполне конкретная информация: начнутся обстрелы в связи с тем, что мы, как настаивают боевики и Россия, не последовали рекомендациям и не пошли на реализацию Минских соглашений в редакции президента России (а это — консервация конфликта, предоставление иммунитета боевикам, прямые переговоры с ними, проведение выборов под контролем РФ и т.д.). Даже несмотря на те методы давления, которые оказывал Путин (и через Олланда, и через Меркель), Украина не стала выполнять эти условия России. Соответственно, сейчас РФ будет задействовать дипломатический метод давления, даже используя тему борьбы с "Исламским государством", однако это не будет эффективно.

Поскольку мы не осуществили те шаги, которые хотела Россия, она прибегла к задействованию другого формата — возобновлению обстрелов на Донбассе, обвиняя при этом Украину в нарушении режима тишины. Россия и боевики повсюду (и в прессе, и на дипломатическом уровне) заявляют, что Украина готовит нападение, срочное наступление по разным направлениям.

Именно для того, чтобы спровоцировать Украину на такое развитие событий, боевики сейчас осуществляют обстрелы и расширяют их зону: сначала были единичные случаи за сутки, потом — по десятку, теперь уже бывает по 30-40 и более нарушений режима тишины. Однако боевикам не удается достичь своей цели. А они хотят, чтобы Украина начала широкомасштабную военную операцию, чтобы это стало основанием для обращения к странам "нормандской четверки", чтобы те заставляли нас выполнять условия Путина. Так что это основная цель — эскалация конфликта и с последующим принуждением нас к выполнению рекомендаций Путина.

Хоть разведка и говорит, что готовятся широкомасштабные наступления, хочу отметить, что, по имеющейся у меня информации, широкомасштабного наступления не предвидится. Расширение зоны конфликта, проведение огневых атак с использованием запрещенного оружия (более 82 мм и даже "Грады") — это будет. И с каждым днем ситуация будет обостряться, особенно около Донецка, Мариуполя, Авдеевки, Песок, Трехизбенки, Луганска, Счастья. Именно в этих местах сейчас будут наиболее активные атаки.

А за этим последуют обращения боевиков и России в международные организации с тем, чтобы по-новому начать рассмотрение украинской проблемы, по-новому договориться о прекращении огня и вернуться к принуждению нас выполнять Минские соглашения, условия РФ и играть по ее сценарию.

Так что происходящее сейчас — это предпосылки именно к такому развитию событий. Поэтому увеличение количества ударов будет, но задействование всех ресурсов или реализацию глобальных планов Россия не предусматривает. Для этого сейчас нет ни военных, ни стратегических, ни международно-политических предпосылок.

Как быть Украине в такой ситуации? В первую очередь, нам нужно задействовать дипломатические шаги на уровне стран-гарантов, первых лиц, акцентируя внимание на том, что идет откровенное нарушение режима тишины.

Во-вторых, нужно задействовать ОБСЕ и контактную группу в более широком формате в плане фиксации нарушений режима тишины боевиками. То есть нужно технически фиксировать каждый случай нарушения и предоставлять доказательства реальных нарушений режима тишины и провокаций на международном уровне.

Однако если будут вестись атаки и будут предпосылки для захвата новых территорий (особенно ДНР ставит вопрос о необходимости захвата территорий в районе Песок, Авдеевки, Мариуполя), то необходимо давать отпор. Нужно останавливать боевиков там, где они пытаются тактически продвинуться по полю боя, или где они наносят удары по нам. Мы не можем безучастно принимать такие удары.

В-третьих, нужно разработать стратегические планы быстрого развертывания наших боевых сил и средств, которые отведены, для того, чтобы за несколько часов быть в состоянии при необходимости занять стратегические позиции и суметь пресечь любые провокации.

Содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник:

Я бы однозначно не утверждал, что нынешняя активизация боевиков на Донбассе связана с их будущим наступлением. Однако нельзя исключать серьезную активизацию боевых действий. События, которые сейчас происходят вокруг Украины в глобальном масштабе, создают довольно благоприятный момент для реализации такого рода сценария. Потому вероятность активизации боевых действий следует рассматривать как очень серьезную угрозу.

Кроме того, сегодня наблюдаются существенные шаги в сторону изменения позиций отдельных стран Запада по отношению к Российской Федерации. Этот момент может быть использован Россией для отвоевания новых позиций на востоке Украины. В последние дни из разных источников на разных уровнях звучат заявления о том, что Россия является меньшей угрозой, чем терроризм, и что нужно рассматривать ее как партнера. И этим очень умело пользуется Путин. К тому же, он и сам создает некоторые предпосылки для таких выводов (говоря о готовности реструктуризировать долг и т.д.). Таким образом, создается впечатление, что Россию действительно стоит перевести из статуса изгоя в статус партнера. Если так произойдет, то дальше Путин может быть уверен, что любые его действия на востоке Украины уже не вызовут такой реакции, как это могло быть еще месяца два назад.

Надежда Майная