Начальник Генштаба рассказал ОБСЕ о "запрещенном" оружии у боевиков

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины и Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ договорились об оперативном обмене информацией об отводе от линии разграничения оружия в зоне АТО.

Такая договоренность была достигнута на встрече начальника Генерального штаба — главнокомандующего ВСУ генерала армии Украины Виктора Муженко с заместителем председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александром Хугом, передает пресс-служба Минобороны.

Во время мероприятия, в котором приняли участие руководители определенных управлений Генштаба, стороны обсудили текущую ситуацию в зоне АТО. Начальник Генерального штаба довел свое видение ситуации, которая сложилась на востоке Украины, также состоялся обмен информацией по различным вопросам, направленным на стабилизацию ситуации на территории Донецкой и Луганской областей.

Хуг подчеркнул готовность СММ ОБСЕ способствовать нормализации ситуации на востоке Украины. Участники встречи констатировали ухудшение ситуации на Донбассе. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины проинформировал представителей международной миссии о фактах применения второй стороной оружия запрещенных Минскими договоренностями калибров, в том числе РСЗО, 120-ти и 82-миллиметровых минометов.

Договорились об обмене информацией по вопросам, направленным на безусловное выполнение положений Минского протокола и меморандума в части отвода от линии разграничения оружия определенных калибров и оперативное реагирование на факты нарушения режима прекращения огня на территории Донецкой и Луганской областей.

Начальник Генерального штаба заверил, что украинская сторона придерживается взятых на себя обязательств относительно порядка и правил хранения оружия, которое отведено от линии разграничения.

Также на встрече обсуждались вопросы ротации сил АТО и другие темы сотрудничества Генерального штаба и СММ ОБСЕ в рамках урегулирования ситуации на востоке Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что ОБСЕ засекла 30 грузовиков, вывозивших уголь с Донбасса в Россию.