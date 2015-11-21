В штабе АТО рассказали о провокациях врага на двух направлениях

Сегодня, 21 ноября, в зоне проведения АТО террористы продолжали вести неприцельный огонь в сторону позиций украинских войск на Донецком и Артемовском направлениях.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия захватчики обстреливали Пески, Марьинку, Зайцево и Майорск. А по Красногоровке вели огонь из минометов и гранатометов", — отметили в пресс-центре.

Напомним, ранее в штабе АТО рассказали о провокациях врага на трех направлениях.

видео: Військове телебачення України