Конфликт с активистами блокады Крыма урегулирован: есть пострадавшие

Конфликт с участниками блокады Крыма в Чаплинке урегулирован. Во время столкновений между силовиками и активистами пострадали двое активистов.

Об этом сообщил руководитель штаба блокады Крыма Ленур Ислямов, пишет ТСН.

По его словам, во время столкновений силовики ударили активистов примерами. В соцсетях пишут, что одна из пострадавших — журналист телеканала ATR, ей попали прикладом в живот.

"Илья Кива, который должен быть в Киеве — я не знаю, какой у него здесь статус - дает команду окружить нас. Начались схватки. У нас несколько пострадавших. У нас две девушки, которые получили прикладами в живот", - сказал Ленур Ислямов телефону.

У представителей силовых структур другая версия. На месте находится руководитель департамента полиции по противодействию наркопреступности Илья Кива. Он наоборот говорит, что из-за действий активистов есть пострадавшие среди его подчиненных. Действия нацгвардии и батальона "Херсон" Кива называет исключительно охраной порядка.

Активисты и силовики разошлись по разные стороны, однако с места происшествия никто не идет. Активисты заявляют, что не дадут электрикам чинить опоры высоковольтной линии, питающей электричеством временно оккупированный Крым.

"Столбы находятся в аварийном состоянии. В случае их падения могут пострадать протестующие. Зона поражения до 0,5 км. Ни одного человека не избили. Бойца батальона били ногами, еле вытащили. Нас машинами сегодня давили. Был достигнут компромисс с протестующими, что мы вместе отойдем от этих опор электропередач", — сказал Илья Кива.

Как сообщает ЛигаБизнесИнформ, Кива также заявил об урегулировании конфликта с участниками блокады оккупированного Крыма в Чаплинке Херсонской области.

"Конфликт уже урегулирован. Конфликт состоял в том, что активисты находились в зоне возможного поражения при падении поврежденной электроопоры, по которой сейчас подается электричество в 350 тысяч вольт. Зона поражения —полкилометра. Ветер поднимается и опора может упасть. Во избежание человеческих жертв была поставлена и выполнена задача по выводу протестующих из зоны поражения", — сказал Кива.

По его утверждению, все активисты уже покинули зону возможного поражения. По его словам, поврежденные электроопоры используются для поставок электроэнергии в Крым, Херсонскую и Николаевскую области.

Информацию о том, что активисты покинули местность подтвердил и журналист Осман Пашаев в Facebook.

Как известно, после подрыва ЛЭП на Херсонщине в "Укрэнерго" предупредили, что ночью в Крыму возможны отключения света. В свою очередь, участники акции по гражданской блокаде Крыма заявили о намерении блокировать ремонт ЛЭП, передающих электроэнергию в Крым. При этом они отметили, что им неизвестно, кто подорвал опоры, но участники акции к умышленному повреждению ЛЭП непричастны.

видео: ТСН