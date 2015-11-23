Обесточенный Крым: активисты назвали условия подачи электроэнергии на полуостров

Ремонт электроопор в Чаплинке не возможен, пока не будут выпущены активисты.

Об этом заявил командир штаба "Общественная блокада Крыма" Ленур Ислямов в эфире телеканала "112 Украина".

"Сейчас все тихо, "Херсона" батальона, слава Богу, нет. Для нас "Херсон" и "Беркут" — это теперь тождественные понятия, отовсюду мы его сняли, со всех блокпостов, их больше теперь нет. Ищем активистов, которых там задерживали, на дорогах Херсонщины, порядка 11 человек, с ними нет связи, которые к нам ехали, но не доехали, и нет связи с ними. Остальных выпустили с разных обезьянников, где они были задержаны. Их отпустили.

Все мы кто были на блокпостах, все мы были на совещании. Никто заявления в эту "прекрасную" херсонскую милицию писать не будет. Мы все остаемся на своих позициях. Ремонт пока не возможен, пока не будут выпущены наши активисты, политзаключенные, к ремонту мы допускать никого не будем", — заявил он.

Также активист общественной блокады Крыма Леонид Шипко сообщил, что на данный момент ситуация спокойная.

"Сейчас на месте спокойная ситуация, ничего внештатного не происходит. Дежурят активисты, нет никаких ни столкновений, все спокойно. Ремонтные работы не проводятся, вчера были допущены к линии, установили заземление, чтобы обеспечить безопасность пребывания там людей у опор. На данный момент их нет там", — отметил Шипко.

Между тем, лидер крымскотатарского народа, народный депутат Мустафа Джемилев, участники блокады Крыма готовы пустить ремонтников на две линии электропередач на Херсонщине, пишет Лига БизнесИнформ.

Он отметил, что речь идет о линии, которая обеспечивает электричеством некоторые районы Херсонской области и линии, ведущей к Запорожской АЭС.

"Сейчас мы частично допустим специалистов к разминированию и проведению ремонтных работ. Там есть одна линия, которая, обогнув Крым, ведет в районы Херсонской области. Там тоже они, оказывается, без света. Вот эту линию мы позволим восстановить. На материковой части люди не должны страдать. И еще одна линия связана с Запорожской АЭС", — отметил нардеп.

Джемилев сообщил, что переговоры по поводу возобновления поставок электроэнергии в Крым возможны после освобождения украинских политических заключенных на оккупированном полуострове и в России.

Лидер крымскотатарского народа также предположил, что в ответ на энергоблокаду Крыма Россия может ввести очередные торговые ограничения.

"Они уже не отгружают нам антрацит. Нам будет дороже, но мы все-таки можем покупать его в ЮАР. Дороговато, конечно. Но нам постепенно надо перестраиваться и обрывать все нити с Россией. А этому будут очень сопротивляться все наши олигархи и политики, которые завязаны своим бизнесом с Россией", — сказал Джемилев.

Напомним, Крым уже более суток находится без электричества. Вечером 21 ноября на так называемой "границе" материковой Украины с оккупированным Крымом активисты взорвали электроопоры, в результате чего на всем полуострове погас свет. В связи с этим на полуострове введен режим чрезвычайной ситуации. 23 ноября объявлено в Крыму выходным днем.