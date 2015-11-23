Вооружение БМП, гранатометы и пулеметы: боевики беспокоили силы АТО обстрелами

В понедельник, 23 ноября, в зоне АТО на Донбассе боевики 23 раза открывали огонь в сторону позиций силовиков.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

В ведомстве уточнили, что обстрелы произошли в период с шести утра до 18:00 текущего дня, а большинство их них — 22 — зафиксированы на Донецком направлении.

"Из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия наемники вели огонь по Пескам, Новгородскому, Авдеевке, Первомайскому, Опытному и Марьинке", — отметили силовики.

По их данным, по первому населенному пункту, который находится недалеко от временно захваченного Донецка, враг стрелял из снайперских винтовок. "На Луганском направлении по городу Счастье наемники открывали огонь из гранатометов", — подчеркнули в штабе АТО.

Напомним, ранее глава Луганской ОВГА — Георгий Тука — выразил мнение, что процесс мирного урегулирования ситуации на востоке нашей страны может быть сорван из-за агрессии боевиков.