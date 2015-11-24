Украина остается в приоритетах НАТО

24 ноября 2015, 10:57

Украинская тематика не исчезает с политической и практической работы штаб-квартиры Альянса.

Украина остается в приоритетах парламентской ассамблеи НАТО и Североатлантического альянса. 

Об этом сообщила бывший министр обороны Литвы, член Межпарламентского совета Украина-НАТО  Раса Юкнявичене по завершению заседания Межпарламентского совета Украина-НАТО, пишет УНИАН.

"Главное, что это заседание состоялось, что демонстрирует, как важна для ПА НАТО Украина, и что новые события в Европе не изменили украинский приоритет. Это главное, что я могу сказать украинскому народу. Украина остается в приоритетах НАТО и не будет на втором плане", — сказала она.

В свою очередь сопредседатель совета, депутат Верховной Рады Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе отметила, что заседание состоялось с "широким привлечением парламентариев из многих стран".

"Это является подтверждением того, что украинская тематика не исчезает с политической и практической работы штаб-квартиры, о чем мы также услышали от представителей Альянса", —подчеркнула политик.

"Вопрос в том, что у нас происходит антитеррористическая операция, и можем ли мы одновременно, фактически, с войной, проводить реформы в армии. Наши коллеги из НАТО, США нам говорят, что война — лучшее время для реформ, потому что у нас есть огромная потребность, чтобы реформировать армию", — сказал член Межпарламентской совета Алексей Скрипник.

Напомним, командующий сухопутными войсками США в Европе генерал Бен Ходжес, выступая на полигоне в Яворове Львовской области заявил, что несмотря на боевые действия, проводимые Россией в Сирии, Соединенные Штаты не будут отвлекаться от Украины.

Он также отметил, что помощь украинской армии, оказываемая американскими военными инструкторами, тесно связана с поддержкой Украины членами Конгресса США.

 

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Украина НАТО США Альянс
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