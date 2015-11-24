Рада реформировала печатные СМИ и назначила пенсии семьям погибших во время Революции Достоинства

Верховная Рада Украины приняла Закон Украины "О реформировании государственных и коммунальных печатных средств массовой информации".

За данное решение проголосовали 260 из 345 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале, пишет УНИАН.

По словам, народного депутата Николая Томенко от "Блока Петра Порошенко" на заседании парламента отметил, что данным законом предусмотрены нормы, которые помогут раз и навсегда отказаться от того, чтобы за счет бюджета мэр рассказывал о своих достижениях в своей газете, председатель областного совета — в своей, а председатель районного совета — в своей".

При этом депутат отметил, что речь идет "о немалых средствах".

Томенко также добавил, что в этом году в киевском городском бюджете на коммунальные медиа израсходовано 35 млн гривен.

Как отмечает Главное научно-экспертное управление ВР, данным законом предусмотрен выход из числа соучредителей таких СМИ органов государственной власти.

Закон регламентирует отношения между органами государственной власти, органами местного самоуправления и основанными ими печатными средствами массовой информации. Он устанавливает правила сотрудничества органов государственной власти и местного самоуправления и основанными ими печатными средствами массовой информации.

По ориентировочным расчетам, на реформирование государственных и коммунальных печатных средств массовой информации общая сумма средств составит 195,57 млн. гривен, в том числе: на первом этапе в сумме 6, 98 млн. гривен; на втором этапе — в сумме 188,59 млн. гривен.

В пояснительной записке сказано, что в течение 2013 года финансовую поддержку получили 645 газет в сумме 97 899 500 гривен. В среднем на 1 газету выделено 151,8 тыс. гривен.

По информации Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины на 2014 год было запланировано предоставление финансовой поддержки в сумме 97 064 000 гривен. В среднем на 1 газету — 150,5 тыс. гривен.

Также 256 народных депутатов проголосовали за изменения в закон о пенсионном страховании и назначила пенсии нетрудоспособным членам семей погибших во время Революции Достоинства.

Этим законом назначены пенсии нетрудоспособным членам семей "в связи с потерей кормильца, умершего (погибшего) вследствие ранения, увечья, контузии или иных повреждений здоровья, полученных во время участия в массовых акциях гражданского протеста в Украине с 21 ноября 2013 года по 21 февраля 2014 за евроинтеграцию и против режима Януковича (Революции Достоинства), независимо от продолжительности имеющегося у них страхового стажа".

Закон позволит обеспечить государственную соцподдержку семей, потерявших своих родных на Майдане.

Также Рада поддержала в целом закон о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно создания предпосылок для новой модели рынка природного газа.

"За" соответствующий законопроект, автором которого является Кабмин, проголосовали 232 народных депутата.

Согласно пояснительной записке, данный проект предусматривает внесение изменений в Налоговый кодекс, который требует приведения в соответствие с нормами закона "О рынке природного газа".

Как отмечается, в Налоговом кодексе предлагается привести элементы налога на добавленную стоимость, рентной платы за пользование недрами для добычи природного газа и сбора в виде целевой надбавки к действующему тарифу на природный газ для потребителей всех форм собственности в соответствие с нормами закона "О рынке природного газа".