Турчинов пригрозил сбивать российские самолеты

В случае нарушения российскими самолетами украинского воздушного пространства военнослужащие ВСУ будут действовать так же, как поступили турецкие в отношении российского Су-24.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, пишет УНИАН.

Турчинов считает, что силы турецких ВВС и ПВО действовали профессионально и так, как должны действовать соответствующие подразделения любой цивилизованной страны, когда ее суверенное пространство нарушают военные самолеты другого государства.

"Прежде чем открыть огонь, турецкая сторона неоднократно предупреждала Россию о недопустимости нарушения ее воздушного пространства военными самолетами вооруженных сил РФ. Перед нанесением поражения было сделано еще несколько предупреждений, и только после этого был атакован российский самолет", — сказал он.

Турчинов добавил, что турецкие военные выполнили свой долг по защите воздушного пространства своего государства и безопасности своих граждан.

По убеждению Турчинова, в случае нарушения воздушного пространства военными самолетами, "украинские военные должны действовать аналогично, защищая нашу страну от агрессии с воздуха".

Напомним, 24 ноября, сегодня турецкий самолет сбил российский Су-24, нарушивший воздушное пространство страны.

Турецкие военные заявили, что 10 раз предупреждали экипаж российского самолета о нарушении границы перед тем, как сбить самолет.