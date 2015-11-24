Филатов пришел попрощаться в Раду в оригинальной футболке: опубликовано фото

Сегодня, 24 ноября, народный депутат Борис Филатов, который победил на выборах мэра в Днепропетровске, сообщил о сложении депутатских полномочий.

При этом избранный градоначальник пришел на свое последнее в качестве нардепа на заседание Рады в футболке с надписью "ВЛКЛ — ПНХ", решив, очевидно, таким образом подшутить над своим конкурентом на выборах Александром Вилкулом, пишет Новое время.

Судя по фотографиям парламентского фотокора, футболка Филатова пришлась по душе его парламентскому соратнику Бориславу Березе, пишет издание.

Филатов на своей странице в Facebook написал: "Я в Раде. Подал заявление о сложении депутатских полномочий. Завтра заявление выносится на рассмотрение регламентного комитета", — добавив: "не хочу быть похожим на других депутатов-совместителей. Надеюсь, что в четверг Гройсман вынесет этот вопрос в зал вместе с голосованием по Атрошенко... Работать хочу. Дома".

Напомним,17 ноября Борис Филатов был объявлен победителем выборов мэра в Днепропетровске.

фото: Bogdan Bortakov via Facebook