Эксперт рассказал, когда боевики готовят наступление на ВСУ

Боевики среднего командного звена ДНР и ЛНР распространяют информацию о подготовке масштабного наступления на Донбассе в декабре текущего года.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

"В кругах среднего командного звена ДНР и ЛНР распространяется информация (в качестве слухов) о подготовке масштабного наступления российско-террористических войск на Донбассе в декабре с.г.

Якобы данное наступление должно стать превентивным, с целью срыва наступления ВС Украины, готовящегося на конец декабря-начало января.

Согласно распространяемым слухам, на подконтрольной Украине территории готовится проведение широкомасштабной (в вариациях — всеобщей) мобилизации, в связи с чем якобы запрещен выезд с территории Украины граждан мужского пола возрастом до 45 лет", — пишет Тымчук.

Напомним, разведка МСинобороны Украины сообщала, что среди боевиков на Донбассе активно распространяется информация о подготовке боевых действий на Славянском и Новоайдарском направлениях.