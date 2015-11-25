Экс-министр рассказал, как конфликт России и Турции вернет Крым Украине

Конфликт Турции и России после крушения Су-24 в Сирии может способствовать деоккупации аннексированного Крыма.

Такое мнение высказал экс-министр курортов и туризма Крыма Александр Лиев на своей странице в Facebook.

"Обострение отношений между Турцией и РФ может серьезно повлиять на судьбу аннексированного Крыма. Аннексия стала возможной в том числе и из-за тихой позиции Эрдогана. Да, он тогда заявил что не признает права РФ на Крым, но кроме "взволнован" и "глубоко обеспокоен" ничего не предпринял", — написал он.

"Тогда российские дипломаты в Турции праздновали успех и победу, их устраивал "взволнованный" нейтралитет", — добавил экс-министр.

Бывший чиновник также отметил, что теперь российские военные самолеты над Турцией взволновали Эрдогана по-настоящему.

"Аннексия Крыма — стечение обстоятельств, которыми воспользовался Путин. Паралич Украинского государства, дремлющая Европа, заинтересованный в сотрудничестве с РФ Эрдоган, эмоциональный настрой крымчан и многое другое", — подчеркнул он.

"Деоккупация Крыма будет тоже в результате стечения обстоятельств. Разных. Обязательно неожиданных. Состояние дел в Москве. Позиция Истамбула. А может выборы в США? Может обстановка на Дальнем Востоке? Или пробудившаяся терактами Европа? В любом случае к этому должно быть готово Украинское государство и в любом случае — для этого нужно готовить настроения в Крыму. Крым вернется. Не сомневайтесь", — подытожил Лиев.

Ранее лиев заявлял, что Крым вернется в Украину в ближайшие десять лет.