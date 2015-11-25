Муженко запретил военнослужащим ВС Украины открывать огонь

25 ноября 2015, 15:05

 Распоряжение вступило в силу с 00 часов 25 ноября.

Виктор Муженко

Начальник Генерального штаба — главнокомандующий Вооруженными силами Украины Виктор Муженко издал распоряжение, согласно которому с 00 часов 25 ноября военнослужащим ВС Украины запрещено открывать огонь.

Об этом сообщил сегодня на брифинге руководитель украинской стороны в Совместном центре по контролю и координации генерал-майор Борис Кременецкий, говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook.

Кременецкий заявил, что боевики незаконных вооруженных формирований ОРДО/ОРЛО продолжают нарушать режим прекращения огня. Террористы осуществляют прицельные и провокационные обстрелы позиций сил АТО из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов, тем самым пытаясь спровоцировать военнослужащих ВСУ на открытие ответного огня в нарушение Минских соглашений.

"Несмотря на это, в подтверждение безусловных стремлений Украины к мирному урегулированию ситуации на Донбассе, начальник Генерального штаба — главнокомандующий ВС Украины издал распоряжение, согласно которому с 00 часов 25 ноября военнослужащим ВС Украины запрещено открывать огонь", — отмечается в сообщении.

Напомним, начальник Генштаба рассказал ОБСЕ о "запрещенном" оружии у боевиков.

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огонь Муженко ВС Украины
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