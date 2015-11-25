Российский бизнесмен: кремлёвский гопник еще не напился кровью в Украине

Российский финансист и блогер Слава Рабинович прокомментировал военное вмешательство России в Сирии и рассказл, что на месте президента Турции Реджепа Тайип Эрдогана он бы сделал то, что не сделала Украина.

По его словам, если бы он был президентом Турции, то добивался бы признания руководства РФ военными преступниками, написал он в Facebook.

"Уже задокументированы сотни убитых гражданских лиц, включая детей, множество раненых, разрушенные дома и больницы.

Кремлёвский гопник не напился кровью детей Беслана. Не напился кровью детей Чечни. Не напился кровью детей Украины. Он теперь упивается кровью детей Сирии, в качестве международной экспансии своего кровопития, после Украины. Кровью детей и людей, не имеющих ни малейшего отношения к ИГ", — подчеркнул Рабинович.

"Если бы я был Эрдоганом, я бы делал то, чего не сделала Украина: добивался бы признания этих преступников военными преступниками и международными террористами", — пишет он.

"Я бы собрал свидетельства российских бомбёжек по мирному населению Сирии, не имеющему никакого отношения к ИГ, включая бомбометание в сирийских туркмен, и направил бы эти материалы в ООН, после чего внёс бы проект резолюции как в Генассамблею, так и в Совбез, требующую признать военно-политическое руководство РФ военными преступниками. После чего, конечно же, закрыл бы пролив для российских судов, воспользовавшись этим правом по конвенции Монтрё. А дальше посмотрел бы, что скажут в ООН", — написал блогер.

Напомним, ранее сообщалось, что авиация РФ нанесла второй массированный удар по объектам в Сирии.

Как известно, 24 ноября на сирийско-турецкой границе был сбит российский военный самолет Су-24.