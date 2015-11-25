В Генштабе поправили Муженко и назвали условие открытие огня по боевикам на Донбассе

Силовики не будут спокойно наблюдать, если враг атакует наши позиции, говорят в Генштабе.
Распоряжение начальника Генерального штаба — главнокомандующего ВСУ Виктора Муженко, по которому с 00 часов 25 ноября украинским военнослужащим запрещено открывать огонь, не следует воспринимать как полный запрет на открытие огня по боевикам.
Такой вывод можно сделать из сообщения на странице Генштаба ВСУ в Facebook.
"О режиме "тишины" по всей линии разграничения.
Украинские военные действительно имеют приказ не отвечать на провокационные обстрелы боевиков.
Но они не будут спокойно наблюдать, если враг атакует наши позиции.
В случае угрозы жизни военнослужащих, они по-прежнему имеют право открывать огонь.
Решение об открытии огня принимает непосредственный командир, который видит ситуацию на месте.
Разъяснение относительно терминологии.
"Провокационные обстрелы" — неприцельный огонь в сторону позиций украинских военных.
"Угроза жизни" — прицельный огонь, приближение диверсионно-разведывательных групп к украинским позиций", — сказано в сообщении.
Напомним, с 18.00 24 ноября и до сегодняшнего утра боевики 18 раз открывали огонь в направлении наших позиций. Несмотря на это наши воины отогнали врага от своих позиций в районе Сизого.