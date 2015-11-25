Боевики ИГ назвали Украину своим врагом — СМИ

Среди врагов "Исламского государства" террористы назвали и Украину, которая, по их мнению, входит в список из 60 стран, которые составляют международную антитеррористическую коалицию.

Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на Gazeta Wyborcza.

Об этом идет речь в опубликованном новом пропагандистском видео, в котором среди своих врагов называют и Украину. Вместе со странами, которые действительно принимают активное участие в бомбежке террористов в Сирии, террористы включили в коалицию и страны, которые никогда не вмешивались в сирийский конфликт. В частности, таковыми стали Украина, Польша, Литва, Молдова и другие.

В какой-то момент на пропагандистском видео появляется таблица с 60 странами якобы международной антитеррористической коалиции, которая воюет в Сирии против ИГ. И флаг Украины тоже среди них.

"Это ваша коалиция дьяволов. С Ираном, Турцией и Россией, которые присоединились к борьбе, потому что неверные всегда объединяются, чтобы побороть правду", — сказал один из террористов на видео.

Напомним, ранее сообщалось, что в Литве назвали общую цель Путина и ИГИЛ.