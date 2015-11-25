Джемилев назвал условие подачи электроэнергии в Крым

В случае если РФ отпустит кого-либо из политзаключенных, поставки электричества будут восстановлены, отметил нардеп.
Участники энергоблокады Крыма пока не считают нужным возобновлять поставки электроэнергии на полуостров, заявил народный депутат Украины Мустафа Джемилев.
Об этом он заявил в комментарии на Радио "Свобода".
"Пока конкретных планов нет. Я думаю, мне надо будет переговорить с президентом, если получится, потому что он все время очень занят", — сказал Джемилев.
Он добавил, что на данный момент продолжаются ремонтные работы на одной из линий, по которой поставляется электроэнергия в Крым. По словам Джемилева, это является сигналом для российской власти: в случае если они отпустят кого-либо из политзаключенных, поставки электричества будут восстановлены.
"Они должны сделать какие-то встречные шаги. Я считаю, что они должны в первую очередь освободить Ахтема Чийгоза, знаковых фигур. Но ничего этого не делают. Поэтому сейчас такой прессинг со стороны общественности, какого черта мы должны включать им свет", — сказал Джемилев.
По словам депутата, украинское руководство настаивает на том, чтобы поставки в Крым возобновились, поскольку по условиям договоров, заключенных между Киевом и Москвой, Украина вынуждена платить большие штрафы за сбои. Однако в то же время, как утверждает Джемилев, крымские татары считают, что энергетическая блокада должна продолжаться.
Напомним, ранее крымский экономист рассказал о новых ужасах энергоблокады полуострова.