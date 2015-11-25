Джемилев назвал условие подачи электроэнергии в Крым

Участники энергоблокады Крыма пока не считают нужным возобновлять поставки электроэнергии на полуостров, заявил народный депутат Украины Мустафа Джемилев.

Об этом он заявил в комментарии на Радио "Свобода".

"Пока конкретных планов нет. Я думаю, мне надо будет переговорить с президентом, если получится, потому что он все время очень занят", — сказал Джемилев.

Он добавил, что на данный момент продолжаются ремонтные работы на одной из линий, по которой поставляется электроэнергия в Крым. По словам Джемилева, это является сигналом для российской власти: в случае если они отпустят кого-либо из политзаключенных, поставки электричества будут восстановлены.

"Они должны сделать какие-то встречные шаги. Я считаю, что они должны в первую очередь освободить Ахтема Чийгоза, знаковых фигур. Но ничего этого не делают. Поэтому сейчас такой прессинг со стороны общественности, какого черта мы должны включать им свет", — сказал Джемилев.

По словам депутата, украинское руководство настаивает на том, чтобы поставки в Крым возобновились, поскольку по условиям договоров, заключенных между Киевом и Москвой, Украина вынуждена платить большие штрафы за сбои. Однако в то же время, как утверждает Джемилев, крымские татары считают, что энергетическая блокада должна продолжаться.

Напомним, ранее крымский экономист рассказал о новых ужасах энергоблокады полуострова.