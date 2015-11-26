Боевики 22 раза обстреляли наши позиции: в ход пустили гранатометы

В зоне проведения АТО на Донбассе террористы продолжают вести провокационный огонь в сторону наших позиций на Донецком на Артемовском направлениях. С 18 часов, 25 ноября и до 6.00, 26 ноября боевики произвели 22 обстрела.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО на странице Facebook.

Так, по информации военных, из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия захватчики вели огонь в направлении Верхнеторецкого, Авдеевки, Песок и Опытного.

На Артемовском направлении по этим же видов оружия террористы обстреливали Луганское и Майорск.

Также наемники вели прицельный огонь по нашим позициям неподалеку Авдеевки из противотанковых, автоматических гранатометов, а также стрелкового оружия.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики в течение дня 23 раза обстреливали позиции украинских военных на Донбассе в зоне АТО.

Видео: Сегодня.UA