У Порошенко собирают подписи за отставку Кабмина: Яценюку советуют по-мужски покинуть пост

25 ноября Фракция партии "Блок Петра Порошенко" начала сбор подписей под проектом постановления о выражении недоверия Кабмину во главе с Арсением Яценюком.

Об этом заявил народный депутат Украины Олег Барна Барна, пишет УНИАН.

"Это непосредственно моя точка зрения и тех людей, которые меня поддерживают", — говорит нардеп.

По его словам, менее чем за сутки за отставку правительства уже подписались 9 народных депутатов. При этом депутат напомнил, что для регистрации проекта постановления необходимо минимум 150 подписей.

На брифинге Барна подчеркнул, что заявление Яценюка, что в случае отставки правительства и его отставки фракция "Народный фронт" выйдет из коалиции, нельзя расценивать иначе, "как шантаж".

Барна также отметил, что "поведение это напоминаю, простите, старую проститутку, которая ни на что не способна, но требует лучшей работы и денег".

При этом Барна добавил: "Арсению Яценюку я бы посоветовал просто как мужику достойно покинуть пост и, соответственно, дать возможность работать новому правительству для сохранения коалиции".

"Хватит насиловать страну и народ своей бездарностью", — сказал Барна.

Еще в марте 2015-го у Порошенко заявили, что в Кабмине планируются кадровые перестановки, однако кандидатуры тогда еще не были согласованы.