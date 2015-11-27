Крым — миссия выполнима

Мысль о том, что Крым вот-вот может остаться без электроэнергии, буквально висела в воздухе, пожалуй, с момента его оккупации, что вполне логично: Украина прекращает поставки товаров, воды, электроэнергии на территорию, занятую врагом, который, к тому же, ведет войну и в другой части страны.

Уходя, тушите свет

Время шло, а украинские власти все никак не могли решиться на радикальные меры, что возмущало многих украинцев, в том числе жителей солнечного полуострова. Активисты "кипятились", желая преподнести урок "предателям", но Крым продолжал жить в "зоне комфорта" с украинскими продуктами, электроэнергией и водой, никак не ощущая потери "неньки". Экономическая блокада, организованная активистами крымско-татарского Меджлиса, стала первым сигналом к действию. Крымчане лишились целого ряда качественных и недорогих украинских продуктов. И вот 20 ноября — второй "звонок": неизвестными были подорваны две опоры высоковольтной линии электропередачи в Херсонской области (район Чаплинки). Несмотря на то, что ответственность за подрыв официально на себя никто не взял, СМИ заговорили о том, что это дело рук радикалов из крымско-татарского Меджлиса и "Правого сектора". Заявление ремонтников о недопустимости дальнейшего разрушения линии электропередач, по сути, стало сигналом для тех, кто ратовал за это разрушение — через несколько часов были взорваны еще две опоры, и полуостров погрузился во тьму. Вслед за так называемой продовольственной блокадой наступила блокада энергетическая: местные электростанции и ТЭЦ способны дать только треть нужного Крыму количества электроэнергии.

Реакция на случившееся ЧП — разная: жители материковой Украины расходятся во мнении, кто-то хлопает в ладоши, а кто-то крутит пальцем у виска. Официальный представитель МИД Германии Мартин Шефер назвал преступлением отключение электричества на территории Крымского полуострова, заметив при этом, что санкции против России Евросоюз и Германия отменять не собираются.

Возникает резонный вопрос: а что же дальше? Что должны делать власти Украины для дальнейшего противодействия российской оккупации, в конечном счете — для возврата Крыма?

Восстановить украинские госорганы в Крыму

Официальная позиция Украины (как и международного сообщества в целом) в отношении территории Крыма четко сформулирована — Крым и Севастополь являются территорией Украины, временно оккупированной Российской Федерацией. Однако реализация этой позиции нуждается в большей последовательности. До сегодняшнего момента фактически отсутствует единый госорган, который бы системно занимался проблемами оккупированного Крыма. Созданная Кабинетом министров Украины Государственная служба по делам Автономной Республики Крым, города Севастополя и временно перемещенных лиц не отвечает требованиям момента, не обладает необходимым набором полномочий и не способна сколь-нибудь влиять на ситуацию. Единственный полноценный орган государственной власти — прокуратура Автономной Республики Крым — вынужден действовать в правовом и властном вакууме, его деятельность не подкреплена деятельностью других органов и потому носит фрагментарный характер. Лишь недавно было воссоздано Управление внутренних дел АРК с сильно усеченным штатом и полномочиями.

Думаю, что для реализации государственной политики Украины, направленной на восстановление ее территориальной целостности, крайне необходимо восстановить полную надстройку всех украинских государственных органов Автономной Республики Крым. Это должны быть, в первую очередь, Кабинет министров АРК, полный комплект правоохранительных органов (прокуратура, СБУ, МВД), суды, органы фискальной службы, ряд других территориальных управлений центральных органов власти.

Границы Крыма стоит расширить

Очевидно, что деятельность таких органов была бы максимально эффективной, если бы при этом они располагались на территории, прилегающей к линии разграничения с оккупированным Крымским полуостровом, и чтобы эта территория находилась под юрисдикцией этих органов. Для того было бы целесообразно произвести изменение административной границы между Автономной Республикой Крым и Херсонской областью, передав в состав АРК территории Генического, Новотроицкого, Чаплинского, Каланчакского и Скадовского районов — тех, которые непосредственно примыкают географически к Крымскому полуострову. Это позволит сделать райцентр Геническ временной столицей Автономной Республики Крым с дислокацией в этом населенном пункте восстановленных государственных органов власти автономии. Среди последних свое место должен занять и законодательный орган АРК — временная Верховная Рада Автономной Республики Крым, в которой необходимо обязательно обеспечить представительство Меджлиса крымско-татарского народа, населения неоккупированных территорий АРК и переселенцев из оккупационной зоны.

Создание таких органов позволит вести системную работу по реализации следующих функций Украинского государства (в том числе и на оккупированной территории):

- учет переселенцев, выдача им документов от законных правительственных служб АРК;

- формирование представительских органов переселенцев и лиц, находящихся на временно оккупированной территории;

- мониторинг нарушений прав человека и преступлений против граждан Украины, совершаемых оккупационными властями РФ на территории АРК;

- мониторинг преступлений против территориальной целостности Украины (в т.ч. незаконные заходы в порты, использование аэропортов, иные случаи незаконного пересечения госграницы), совершаемых оккупационными властями РФ на территории АРК;

- мониторинг экономических преступлений, совершаемых оккупационными властями РФ на территории АРК (включая отъем частной и государственной собственности под предлогом "национализации");

- инициирование внутренних санкций (в т.ч. судебных и уголовных) против физических и юридических лиц, участвующих в преступлениях оккупационных властей РФ на территории АРК;

- формирование базы данных для поддержания хозяйственных и уголовных исков Украины в украинских и международных судах против РФ и ее агентов,

- другие функции, диктуемые необходимыми полномочиями органов власти, чья юрисдикция распространяется на территорию АРК, с учетом специфики момента.

Отдельно хотелось бы остановиться на экономической деятельности восстановленных госорганов АРК. В этот блок должно входить следующее:

- перерегистрация государственных и частных предприятий (организаций, учреждений), находившихся на момент начала оккупации на территории Автономной Республики Крым;

- инвентаризация государственного имущества и имущества Автономной Республики Крым, захваченного и национализированного страной-агрессором, включая недвижимость, землю и другие объекты собственности;

- формирование претензионного списка по каждому предприятию Автономной Республики Крым (государственному или частному) по возмещению ущерба, нанесенного страной-агрессором в результате оккупации. Наложение штрафов на компании, ведущие экономическую деятельность в АРК без надлежащего оформления в законных органах АРК. Подача исков в украинские и зарубежные суды с претензиями на взыскание штрафов и убытков за счет имущества страны-агрессора и виновных компаний, находящегося на территории Украины и других государств;

- непосредственное регулирование экономических связей между материковой частью Украины и оккупированной территорией АРК.

Условия снятия блокады

Надо понимать, что блокада — это крайнее средство, характеризующее состояние, близкое к войне. С другой стороны, она должна стать инструментом защиты интересов Украины и ее граждан на временно оккупированной территории. Поэтому ее снятие возможно только при соблюдении сопредельной стороной ряда условий.

Надо установить, что любой грузополучатель на территории АРК должен пройти регистрацию в качестве субъекта предпринимательства в регистрационной службе Автономной Республики Крым. При этом — в обязательном порядке подписать декларацию об отказе от использования государственного имущества Украины или имущества частных предприятий, "национализированного" оккупационными властями на территории Крымского полуострова. Декларация должна включать в себя обязательство уплачивать возмещение в случае ее нарушения, а также готовность уплачивать налоги и сборы, установленные украинским законодательством.

Таким образом, перемещение товаров и услуг через линию разграничения между оккупированной и неоккупированной территориями осуществляется только при условии соблюдения контрагентами описанных условий. Это означает, что, например, условием поставок электроэнергии на Крымский полуостров является возврат незаконно национализированной электроэнергетической инфраструктуры, находившейся в государственной собственности Украины, и восстановление функционирования украинского государственного предприятия с указанными функциями.

Следует четко разделить действия Российской Федерации по переводу Крымского полуострова в свою юрисдикцию (аннексия) и действия ее органов по захвату (т. н. "национализации") имущества граждан, предприятий, организаций и Украинского государства в целом на аннексированной территории. И то, и другое является международным преступлением, но последнее (захват имущества) не имеет даже такого оправдания, как "волеизъявление населения". Отнять право владельца (будь то гражданин или государство) на распоряжение собственным имуществом не имеет права никто, кроме судебных органов, действующих на основании Закона. И никакой, даже самый легитимный и законный референдум, не вправе решать этот вопрос.

Иными словами, Украина должна поставить условием поставки любых товаров в Крым восстановление прав собственников экспроприированного оккупантами из РФ имущества, в первую очередь — государственного имущества Украины и Автономной Республики Крым, включающего в себя земельные участки, здания, сооружения, объекты инфраструктуры и т.д. Разумеется, нельзя также отказываться и от требований о необходимости соблюдения прав украинских граждан в Крыму, прекращения их политических преследований и освобождения политзаключенных.

Огромным массивом работы станет юридическое восстановление регистрации государственных предприятий, организаций и учреждений, находившихся на момент оккупации на Крымском полуострове. Это сразу поставит вне закона любую международную и внешнеэкономическую деятельность "двойников" этих субъектов, перерегистрированных и "национализированных" российскими оккупационными властями. Например, любые поставки крымских вин с оккупированной территории под широко известными марками вроде "Массандра", "Магарач", "Новый Свет" за пределы Российской Федерации натолкнутся на судебные иски в зарубежных судах от вновь зарегистрированных украинских предприятий с указанными названиями. Перерегистрация под украинской юрисдикцией ряда культурных, например, музейных учреждений позволит поставить точку в юридических спорах об имущественной принадлежности находившихся в Крыму исторических и культурных ценностях (особенно это касается известной проблемы с экспонатами международной выставки "Скифское золото"). Но это все — лишь отдельные примеры, показывающие, какую огромную работу предстоит сделать, и какие перспективы откроются в случае ее выполнения.

Для реализации всех вышеописанных действий нужно будет принять целый пакет законов, главными из которых должны стать закон "О временном порядке функционирования государственных органов власти в Автономной Республике Крым", закон об изменении территориального устройства, а также — закон об отмене т.н. "свободной экономической зоны". Причем, принятие таких законов — мера безотлагательная, дающая всем нам — украинцам, в том числе живущим в Крыму, четкий сигнал о том, что Киев не намерен мириться с экспансией полуострова и уже разрабатывает жесткую и четкую стратегию возвращения своих территорий. Кроме того, указанные действия вернут, хотя и частично, украинскую юрисдикцию на территорию Крыма, снимут претензии со стороны отдельных западных партнеров Украины.

Заключение

Я изложил лишь часть мыслей, касающихся освобождения украинского Крыма от российских оккупантов. Пора уже отходить от порочной практики, когда системная государственная политика подменяется локальными, сиюминутными и не совсем компетентными решениями и действиями отдельных людей. Такой подход к крымской проблеме дискредитирует украинское государство и его руководителей — как внутри страны, так и за рубежом. Я очень надеюсь, что последние события вокруг Крыма дадут сильный толчок к исправлению такого положения. И что описанное мною, также, как и прочие наработки очень многих экспертов по данной проблематике, станет частью единой государственной стратегии возвращения оккупированных территорий в состав Украины и преодоления последствий российской оккупации.

СЛАВА УКРАИНЕ!

Игорь Балута