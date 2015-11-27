Журналист рассказал, какую выгоду может получить Украина от гибридной войны Турции и РФ

Из-за сбитого на сирийско-турецкой границе военного российского вертолета Су-24, между Турцией и Россией разразилась "гибридная война". Украина может воспользоваться этим шансом.

Об этом пишет журналист Александр Ткаченко на своей странице в Facebook.

"В борьбе за Крымское ханство у нас появился возможный новый союзник. Если официальный Киев вовремя подаст четкие сигналы Анкаре и за ними последуют действия — этот союз — Украина Турция станет не менее важен, чем Украина—Польша—Литва", — пишет он.

"Третий день после сбитого российского бомбардировщика турецкими ВВС. Результаты: По сути гибридная война между Турцией и Россией: санкции русских — туризм( куда теперь только среднему россиянину на отдых после запрета Египта — в Крым?), газ, дипломатия, спорт, разбомбленный турецкий гумконвой, etc.

Заявление турков о защите своих братьев — туркменов на сирийской территории предполагает возможное дальнейшее применение ими военной силы. Это не гибридная война с ослабленной православной Украиной для России.

Это война тоже с бывшей империей, у которой ещё и амбиции сохранились, с сильной армией и офицерами, обученными в Вест-Поинтах, с 80-и миллионным мусульманским населением, и все таки страной-членом НАТО, не говоря о том, что турки составляют самое большое национальное меньшинство в Европе- в первую очередь в Германии. Здесь победителя не будет, но сражение будет совершенно другого уровня. Ситуация движется со средних веков по спирали", — подытожил Ткаченко.

Напомним, ранее российский чиновник отметил, что зная Путина, месть будет направлена против Турции и ее партнеров в Сирии.

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