Мартыненко опроверг слова нардепа о вызове на допрос в Швейцарии

Народный депутат Украины Николай Мартыненко подтвердил готовность предоставить любую информацию любым правоохранительным органам в случае возникновения вопросов к нему.

"Могу повторить: за эти три года в Швейцарии мне не выдвигались ни обвинения, ни подозрения. Зато господин Лещенко взял на себя функцию прокурора и судьи и обвиняет непосредственно меня. Презумпция невиновности — для него пустой звук, не говоря уже об элементарном соблюдении законодательства", — так Мартыненко прокомментировал очередные обвинения нардепа Сергея Лещенко в свой адрес.

"Мне известно о расследовании в Швейцарии по факту проверки каких-то финансовых операций. Информация о якобы моей причастности к этому была инициирована извне и вброшена на Запад еще в 2012 году, во времена Януковича, когда я был в оппозиции к его режиму. Швейцарские правоохранители по формальным признакам должны были это проверить. Более того, я тогда сам предложил швейцарской прокуратуре свою помощь, чтобы поскорее все прояснить", — цитирует Мартыненко его пресс служба.

"Еще раз подчеркиваю: за три года мне не предъявлялось даже подозрений. Уже вскоре юридически докажу — я не являюсь акционером или владельцем той оффшорной компании, которая фигурирует в этом деле", — отметил нардеп.

"Относительно обнародованных Лещенко якобы "документов" — нет подтверждений их достоверности и непонятно, каким путем они были получены, поэтому не могу их ни опровергнуть, ни подтвердить. Могу еще раз выразить готовность предоставить любые объяснения швейцарской или любой другой прокуратуре в случае вопросов ко мне", — отметил Мартыненко.