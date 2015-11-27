Дорогая подделка: скандальный ролик от имени ИГИЛ сделан в России

27 ноября 2015, 10:05

Пипл схавает, лишь бы рейтинг фюрера не опускался.

С самого утра ленты новостных изданий пестрят заголовками о том, что ИГИЛ назвал Украину в числе своих врагов. На кадрах красивого видеоролика видны бородатые боевики, которые грозно дырявят пальцем небо, славят Аллаха и обещают скорую и кровавую расправу всем, в том числе и украинцам, кто как-либо причастен к ущемлению мусульман. Видео сделано с любовью, настоящим профессионалом своего дела. Как славно, что у бойцов ИГИЛ среди песков пустынь и верблюдов наконец-то появились ресурсы для того, чтобы вывести производство агитационных материалов на должный уровень. Или не появились?

У каждого профессионала есть свой неповторимый почерк. Есть он у хирурга, у наёмного убийцы, у сыщика и водителя. Есть свой неповторимый стиль и у графического дизайнера, который монтирует подобные ролики. Определенные мелочи в монтаже, определенные авторские "фишки" — то, по чему всегда легко узнать конкретного профи. Странным образом стилистика "игиловского" ролика кажется очень знакомой и заставляет вспомнить имя Тимура Константинова, сотрудника российской видеостудии "My Duck's Vision" (Канал на Youtube)

Пусть вас не обманывает внешняя нарочитая дурашливость этой творческой студии. Молодежные ролики — всего лишь хорошее прикрытие для того, чем парни занимаются на самом деле. "Мы стараемся максимально тихо делать очень громкие истории. Как ради собственного удовольствия, так и из искренней, взаимной любви к деньгам" — так формулируют своё кредо сами сотрудники. "My Duck's Vision" начинала, как творческое объединение четверых полунищих студентов. Распространяя свои вирусные ролики, они быстро нарастили аудиторию, засветились в прессе и успешно продались единому фронту запутинских агитаторов. Сотрудников студии приглашают на инаугурацию Путина, Путин становится ключевой фигурой творчества, ролики подхватывают и разносят на лапках молодые наёмники "Единой России".

Ощутимо меняется и риторика: от задорно-идиотских молодежных шуток "My Duck's Vision" переходит к строгим и нагнетающим агиткам и разоблачениям. Вот пропагандистская поделка о выборах Путина. Вот "скандальная правда" о компании Walt Disney. Вот прошлись по Apple. Вот несколько сумасшедших роликов о том, как летучие криптонацисты под руководством инопланетных ящериков планируют поработить русского человека с помощью Макдональдса и Фейсбука. А теперь, посмотрев эти ролики, заново пересмотрите ролик от ИГИЛ.

Авторский почерк Константинова очевиден. Та же стилистика, та же напряженная динамика. Выдают и детали: сравните графические переходы, то, как сменяются кадры и фигуры, все эти красивые "пиу-пиу" и визуальные эффекты — уже через минуту сравнения становится очевидным то, что эти ролики вышли из-под руки одного и того же человека. Не будем голословными — идентичность графических приёмов подтверждают и профессионалы, моушн-дизайнеры с многолетним опытом работы. По словам экспертов, единый почерк автора отчетливо читается и в "игиловском" устрашающем воззвании, и в роликах студии "My Duck's Vision". Не хотелось бы натянутых аналогий, но даже дикторский голос роликов кажется идентичным — несмотря на то, что тон начитки ролика ИГИЛ понижен на несколько пунктов, всё же в голосах дикторов встречаются совершенно одинаковые артикуляционные особенности.

Но весь успех российской пропаганды, какими бы красивыми и убедительными не были материалы, всегда уничтожает и нивелирует дремучая тупость ее исполнителей. Вспомните трагическую ситуацию со сбитым малазийским "Боингом". "Испанский диспетчер" и "лётчик-перебежчик" заявляют об украинском штурмовике. Центральные российские каналы тиражируют поделку с нарисованными спутниковыми снимками, на которых хищный штурмовик хунты терзает ракетами беззащитный "Боинг". Другие же настаивают на версии "БУКа", который то "захвачен" у хунты, то "отхвачен" обратно, и вообще, чего вы к нам прицепились, "нех*й летать в нашем небе". Потом версия "БУКа" становится основной, все остальные приказано забыть. Госконцерн "Алмаз-Антей" клеит самолетики из фанеры и пытается реконструировать события, в ходе чего оказывается, что именно Украина всадила в "Боинг" ракету, хотя происходящее на экране прямо говорит обратное. Ничего, пипл схавает и так, лишь бы рейтинг фюрера не опускался.

Приблизительно та же ситуация складывается и с темой "Украина—ИГИЛ". Второсортные помойки вроде "Русской весны", "Политнавигатора" и прочих кормушек российских политических копрофагов выдают пачки грязных разоблачений, которые тут же разносят падкие до сенсаций издания. "Бандиты ИГИЛ успешно налаживают бизнес в Украине", "волонтеры и спецслужбы снабжают ИГИЛ информацией", а "отдельные мерзавцы даже поставляют боевикам оружие для борьбы с мировой демократией". И тут задорные видеоблоггеры выдают совершенно противоположный тезис — Украина, значится, теперь в числе врагов ИГИЛ. Ребятки, секунду, да как же так?

В связи с этой нехорошей ситуацией возникает два очень логичных вопроса. Конкретно у авторов, сотрудников студии "My Duck's Vision", хотелось бы спросить: парни, ролик от имени ИГИЛ — это очередной привычный для вас госзаказ и вы говорите от имени партии и вождя, или же это побочная деятельность, и вы подрабатываете на ИГИЛ в качестве фрилансеров? А вот у пропагандонистов рангом выше хочется спросить: господа, так Украина уже ИГИЛ, или ещё не ИГИЛ? Вы там определитесь, пожалуйста, а то совсем уж позорно у вас получается.

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