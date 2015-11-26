Волонтера АТО задержали без определения суда — адвокат

26 ноября 2015, 18:33

Защита собирается обжаловать действия правоохранителей в Европейском суде.

Тюрьма, иллюстрация

Предприниматель из Днепропетровска, а, по совместительству — основатель спортивного клуба "Дзюдо Днепр" Михаил Кошляк вынужден будет провести два месяца в изоляторе без права внесения залога. 

Об этом сообщил один из его адвокатов Евгений Солодко, руководитель адвокатского объединения "Солодко и партнеры".

Мастера спорта СССР по дзюдо, волонтера АТО, отца пятерых детей, подозревают в ряде правонарушений.

Суд первой инстанции постановил оставить Кошляка под стражей на время следствия. Апелляция была столь же категорична, причем Фемиду не смогли переубедить даже родители детей, которых тренирует подозреваемый, и которые, придя на заседание, попытались внести поручительство за Кошляка. Суд его не принял. По словам адвокатов, в ходе задержания было допущено ряд нарушений.

В чем, собственно, подозревается Михаил Кошляк?

Моему подзащитному вручено подозрение в совершении правонарушений, предусмотренных ст. ст. 255, 149, 289 и 191 Уголовного кодекса. Это создание и участие в преступной организации, завладением автотранспортным средством, присвоение имущества в особо крупных размерах и незаконное лишение свободы — похищение человека.

31 октября 2015 года, рано утром, Михаил был задержан по месту жительства в Днепропетровской области. В момент задержания в его квартире находились жена и несовершеннолетние дети. В "лучших традициях" наших силовых структур протокол задержания был составлен только поздно вечером, спустя 11 часов.

Довольно часто при задержании силовики довольно свободно относятся к определению момента задержания и это несмотря на четкое указание в ст. 209 УПК Украины: "лицо является задержанным с момента, когда оно силой или через подчинение приказу вынуждено оставаться рядом с уполномоченным служебным лицом или в помещении, определенном уполномоченным служебным лицом".

Это очень важное положение, поскольку именно с момента (дня, часа, минуты) задержания начинается отсчет 60 часов, в течении которых задержанный должен быть освобожден или доставлен в суд для рассмотрения ходатайства об избрании ему меры пресечения (ст. 211 УПК Украины). У суда, в свою очередь, есть 12 часов, в течении которых он должен рассмотреть это самое ходатайство.

Таким образом, 72 часа, на которые может быть задержано лицо без определения следственного судьи, являются очень напряженными и насыщенными для человека, которого задерживают.

Были ли соблюдены процессуальные нормы при задержании и содержании Михаила Кошляка под стражей?

Сразу отмечу, что определения следственного судьи на задержание Михаила Кошляка не было. По глубокому убеждению защиты, при задержании была ошибочно применена норма уголовно-процессуального кодекса, в соответствии с которой можно задержать лицо, подозреваемое в совершении преступления "если непосредственно после совершения преступления очевидец, в том числе потерпевший, или совокупность очевидных признаков на теле, одежде или месте происшествия указывают на то, что именно это лицо только что совершило преступление" (ст. 208 УПК Украины).

Все вышеназванные преступления, причастность к которым инкриминируют моему подзащитному, были внесены в ЕРДР значительно раньше, а Кошляка по этим вопросам даже не допрашивали. Скажите, о каких очевидцах якобы участия Михаила в этих преступлениях идет речь? Скажу больше, потерпевшие его имя даже не упоминают. Тогда где основания для задержания в порядке ст. 208 УПК?

Естественно, защита Михаила будет обжаловать действия сотрудников, которые проводили задержание, в том числе и в Европейский суд по правам человека — там, как правило, такие дела выигрываются, этому есть масса примеров.

Как дальше развивались события?

2 ноября Михаила доставили в Новозаводской районный суд Чернигова для избрания меры пресечения, которую ему определили в виде двух месяцев содержания под стражей без возможности внесения залога. Поданная защитой апелляция осталась без удовлетворения.

Мы прекрасно понимаем, что при принятии решения об избрании меры пресечения относительно Михаила суд просто оказался заложником пафосно поданной информации о злодейской сущности Кошляка. Конечно, дела такого масштаба для черниговских судей непривычны, поэтому, видимо, дело и было направлено в этот регион для принятия первичных решений об избрании меры пресечения.

Сейчас дело расследуется в Киеве, черниговские следователи к нему не имеют никакого отношения. Поэтому, как только нам позволят процессуальные сроки, мы будем требовать изменения меры пресечения.

Чем апеллирует суд, лишая подозреваемого возможности внесения залога? Есть риски, что он может уклониться от следствия?

Риски, предусмотренные ст.177 УПК Украины, на якобы существование которых ссылался прокурор, должны быть реальными, а не существовать только в воображении стороны обвинения. О каких вообще рисках уклонения от следствия может идти речь, если у Кошляка пятеро детей, из которых двое несовершеннолетние, он содержит спортклуб, в котором занимаются дзюдо 600 детей! Нет подобного профильного спортклуба в Украине, он уникален. Это его воспитанники приносят стране золотые медали — накануне рассмотрения апелляции воспитанник Михаила стан чемпионом Европы, а его сын выиграл первенство Днепропетровской области.

Более того, в зале Апелляционного суда присутствовали родители детей, которых тренирует Михаил Кошляк, и они заявили о готовности выступить личными поручителями за выполнение Михаилом своих обязанностей подозреваемого и даже передали ему в знак поддержки вымпел его спортивного клуба. К сожалению, суд их не услышал.

Привлекался ли Кошляк ранее к уголовной ответственности?

Михаил Анатольевич никогда не привлекался к уголовной ответственности, активно занимался волонтерской деятельностью, поддерживая наши Вооруженные силы. Наверное, его жизнь и поступки менее убедительны для суда, чем предположения прокурора. Что мешало суду определить Михаилу домашний арест с 22-00 до 7-00 утра, одеть электронный браслет? Он смог продолжать заниматься клубом и при этом был бы под контролем следствия.

Ничего не мешало, для этого были все основания. Значит, просто "есть мнение" о его содержании под стражей, иначе решение суда я объяснить не могу. "Борцы люди настырные, привыкшие к трудностям. Будем бороться и поборем!", — добавили защитники.

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задержание волонтер Днепропетровск Кошляк Солодко
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