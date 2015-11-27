У Порошенко рассказали хорошие новости с фронта: карта зоны АТО

За прошедшие сутки наиболее неспокойно в зоне АТО уже традиционно было вблизи Донецка. В результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен.

Об этом сообщил пресс-секретарь администрации Президента Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

"У нас есть хорошая новость: за прошедшие сутки в результатет боевых действий погибших и раненых среди наших военнослужащих нет", — сказал Лисенко.

По данным штаба, на Донецком направлении традиционно, наиболее неспокойно было вблизи Донецка. Тактика противника остается неизменной: провокационные обстрелы с близкого расстояния. Тяжелое вооружение враг применяет эпизодически. В частности, вчера НЗФ вблизи Красногоровки выпустили 6 мин из 82-мм миномета.

Вблизи пос. Каменка, севернее Авдеевки, состоялось получасовое боестолкновение с противником. 6 боевиков выдвинулись из соседнего с. Васильевка и открыли огонь по силам АТО с близкого расстояния. После перестрелки враг отступил.

На Светлодарской дуге и у Горловки также вчера было тихо.

В целом фронт вблизи Донецка остается стабильным уже много месяцев. Силы АТО надежно укрепили свои позиции.

На Луганском направлении вчера, 26 ноября, боевые действия не велись. Но у села Болотенное Станично-Луганского района местная жительница подорвалась на растяжке. Она была госпитализирована с травмами ног.

На Мариупольском направлении одну кратковременную провокацию зафиксировали вблизи с. Чермалык. Противник произвел несколько выстрелов с той стороны Кальмиуса, говорится в сообщении.

Напомним, 26 ноября в зоне проведения АТО на Донбассе боевики за пять часов с 18.00 до 23.00 открывали провокационный огонь в направлении наших позиций 14 раз. Почти весь огонь был сосредоточен на Донецком направлении.