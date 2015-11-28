Российский бизнесмен об угрозе РФ применить С-400 в Сирии: у Путина разыгрался аппетит

У президента РФ Владимира Путина, чья армия угрожает применить в Сирии зенитный ракетный комплекс С-400 против турецких ВВС, разыгрался аппетит

Об этом российский бизнесмен и экономист Слава Рабинович пишет на своей странице в Facebook.

"Сначала "донбасские шахтеры" Путина применили российский "Бук" против малазийского Боинга. 298 трупов, из них 80 детей. Путин блокирует резолюцию Совбеза ООН по созданию трибунала.

У Путина разыгрался аппетит. Теперь его "сирийские шахтеры" думают применить С-400 против турецких самолетов. А против каких ещё-то?! У ИГ нет авиации. Ещё раз: у ИГ нет авиации.

Один такой залп, и автоматически включается соответствующая статья устава НАТО. Никаких путинских вето на Совбезе ООН, никаких "несвежих трупов", никаких лавровых и чуркиных. Сразу устав НАТО.

Знаете, что будет? Как абсолютный минимум, абсолютный минимум: от российской военной базы в Сирии останутся одни дымящиеся руины. Минуты через две. Исчезнет всё: и все С-400, и все Су-24 и прочая рухлядь, и несколько тысяч российских военнослужащих. Это как минимум.

И тогда не истери больше, Путин. Я тебя предупредил. Ты ведь знаешь, мои прогнозы сбываются", — подчеркнул бизнесмен.

Чуть позже он добавил: "Вы когда-нибудь видели такой милитаристский угар среди масс народонаселения в России? Я никогда, а ведь мне уже почти 50. А если бы было 120..."

"Говорят, такое здесь уже было. В 1914 году. Давай, Вова. Недолго осталось. Поднажми ещё", — иронизирует Слава Рабинович.

Напомним, глава Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил: если боевой самолет Турции будет сбит с помощью российского ЗРК С-400 над воздушным пространством Сирии, Анкара расценит это как агрессию.

фото: bastion-karpenko.narod.ru