Создатель российской видеостудии подтвердил причастность к созданию ролика от имени ИГИЛ

Создатель и продюсер студии "My Duck's Vision" Юрий Дегтярёв подтвердил свою причастность к созданию скандального ролика от имени ИГИЛ, в котором Украину называют в числе врагов этой радикальной террористической организации. Это следует из комментариев Дегтярёва в социальной сети Вконтакте, где Дегтярёв написал буквально следующее:

"Я, от лица студии My Duck's Vision, подтверждаю факт "подработки на ИГИЛ"".

Напомним: вчера ряд СМИ опубликовал скандальный ролик от имени ИГИЛ, в котором странам-участникам антитеррористической коалиции обещали кровавое воздаяние. К числу врагов причислили и Украину, и этот факт вызвал буквально панику у пользователей соцсетей.

Ряд украинских и российских политических экспертов выразили сомнения по поводу авторства данного ролика. По их словам, у Украины и ИГИЛ нет точек явного соприкосновения, которые могли бы привести к каким-нибудь скорым недружественным действиям в отношении Украины. Даже несмотря на религиозные противопоставления радикального ислама ИГИЛ и православия, Украина не ведёт против ИГИЛ открытых боевых действий и вряд ли когда-нибудь станет первоочередной целью этой радикальной террористической организации.

В свою очередь, "Главред" опубликовал расследование, в котором авторами данного ролика были названы не представители ИГИЛ, а российская студия вирусного видео "My Duck's Vision". В пользу российского происхождения ролика прямо свидетельствуют практически единый стиль и идентичные профессиональные приёмы, которые использованы и в ролике ИГИЛ, и в большинстве агитационных роликов "My Duck's Vision". Сходство подтвердили и профессионалы моушн-дизайна — по словам экспертов, во всех роликах чувствуется единый почерк одного профессионала, а конкретно — Тимура Константинова, дизайнера студии "My Duck's Vision". Более того: о явном сходстве роликов говорят даже независимые пользователи соцсетей.

.

У относительно адекватной аудитории сам факт возможной причастности студии к деятельности от имени террористической организации ИГИЛ вызвал недоумение: "Юрий, у нас запрещён Игил, что вы делаете? Вас не пугает что это незаконно и вы можете пострадать? Это не игрушки и если это просто шутка, то это не смешно и у вас будут проблемы", — пишут пользователи сети Вконтакте в комментариях к записи Дегтярёва.

Впрочем, кроме нелепых попыток отшутиться, явного опровержения версии о причастности российской студии к созданию данного ролика так ни от кого и не последовало. В защиту студии выпустили даже "боевых троллей": ряд ботов опубликовал однотипные сообщения в духе "Аххаха, смотрите, до чего докатились укросми".

Меж тем, подобный психологический приём — отличительная черта, по которой легко опознать пропутинских наёмных агитаторов. В таком снисходительном, покровительственном тоне российские агитаторы внушают сомневающемуся человеку основную мысль на уровне противопоставления: "Смотри, читатель, что придумали глупые салоеды. Неужели ты, разумный русский человек, можешь допустить, что наш солнцеликий вождь и мы, его верные соколы, можем быть причастны к какой-нибудь гадости?"

Андрей Андреев

фото: Вконтакте Юрия Дегтярева