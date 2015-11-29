У Порошенко объяснили, почему боевики стали чаще хаотично обстреливать силы АТО

В зоне АТО на Донбассе боевики из-за неудовлетворительного пищевого и финансового обеспечения стали злоупотреблять наркотиками, а также алкоголем.

Об этом на брифинге сообщил представитель Администрации Президента по вопросам спецоперации полковник Александр Мотузяник, говорится на сайте Инфоцентра СНБО.

В то же время военнослужащий уточнил, что в связи с этим увеличилось количество хаотичных обстрелов террористами как своих позиций, так и позиций сил АТО.

"По данным разведки, морально-психологическое состояние боевиков, которые входят в первый и второй армейские корпуса (так называемые ДНР и ЛНР соответственно) под руководством российских кадровых офицеров, крайне низкое", — отметил полковник.

Напомним, ранее сообщалось, что командиры первого "армейского корпуса" боевиков так называемой ДНР разворовывают средства и материальные ценности, которые выделяются Россией на содержание "военных частей".