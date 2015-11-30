Аваков обещает задержать Фирташа, если олигарх вернется в Украину

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков уверяет, что украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ после прибытия в Украину будет задержан.

Об этом Аваков написал на своей странице в Facebook, передает УНИАН.

По словам министра, при поддержке Генеральной прокуратуры Украины были завершены соответствующие консультации с коллегами из США, которым он направил соответствующее письмо.

Аваков отметил, что МВД владеет информацией о намерениях Фирташа, который разыскивается США в соответствии с красной карточкой Интерпола об объявлении в международный розыск для уголовного преследования, в ближайшее время прибыть в Украину. "Эта информация подтверждается оперативными источниками, а также распространяется в средствах массовой информации", — отметил Аваков.

При этом он подчеркнул, что "в соответствии с требованиями ст. 25 Конституции Украины гражданин Украины не может быть выдан другому государству. В то же время, на основании положений ч. 3 ст. 10 Уголовного кодекса Украины наше государство может перенять уголовное производство, по которому судебными органами иностранного государства не вынесен приговор, в отношении граждан Украины, которые совершили преступление за ее пределами, но которые не могут быть выданы иностранному государству, если деяние, в связи с которым запрашивается передача уголовного производства, согласно Уголовному кодексу Украины, признается преступлением. Деяния, в которых обвиняется Фирташ Д.В., в Украине также являются уголовно наказуемыми".

Аваков отметил, что "согласно положениям ч. 11 ст. 44 Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции от 31.10.2003, ратифицированной как США, так и Украиной, компетентные органы США могут обратиться к компетентным органам Украины с просьбой перенять уголовное производство в отношении Фирташа Д.В. и осуществить по нему расследование так же, как и в случае любого другого преступления опасного характера согласно внутреннему законодательству Украины".

Глава МВД проинформировал американские правоохранительные органы, что "в случае поступления вышеуказанной просьбы компетентные органы Украины готовы обеспечить быстрое, полное и беспристрастное расследование и судебное рассмотрение упомянутого уголовного производства".

Кроме того, он отметил, что в соответствии с положениями ст. 597 (содержание под стражей лица до получения запроса о перенятии уголовного производства) Уголовного процессуального кодекса Украины по ходатайству компетентного органа США гражданин Украины Фирташ, в отношении которого будет направлен запрос о перенятии уголовного производства, может быть взят под стражу на территории Украины на срок до 40 суток.

Аваков пояснил, что в соответствии со ст.597 УПК Украины, а также ратифицированной Украиной в 2006 году Конвенцией ООН против коррупции, Генпрокуратура Украины в ответ на соответствующее ходатайство Минюста США даст указание Национальной полиции Украины в случае прибытия Фирташа в Украину провести его задержание на 72 часа, в течение которых будет оформлено соответствующее решение относительно 40-дневного ареста, до передачи всех материалов производства или ряда эпизодов по выдвинутым США Фирташу обвинениям.

Отмечается, что Фирташ был задержан в Вене 12 марта 2014 года по запросу американского Федерального бюро расследований, помещен в следственный изолятор и освобожден под подписку о невыезде после внесения залога в размере 125 млн евро.

Ордер на его арест был выдан окружным судом американского штата Иллинойс летом 2013 года.

В начале апреля в США Фирташу предъявили обвинение в передаче взятки индийским чиновникам для получения разрешений на разработку месторождений титана в Индии.

30 апреля этого года Фирташ на заседании суда в Вене отказался от добровольной экстрадиции в США.

25 ноября Deutsche Welle сообщила, что Фирташ возвращается в Украину, и 2 декабря примет участие в съезде Федерации работодателей Украины, которую он возглавляет.

В конце мая суд запретил его экстрадицию, не исключив политических мотивов при вынесении американским судом ордера на арест. Следующие полгода Фирташ ожидал получения решения суда. Ему возвращен заграничный паспорт, и он может ехать в Украину. Рассмотрение апелляции австрийской прокуратуры на решение первой инстанции состоится в следующем году.

Украина — одна из немногих стран, в которую Фирташ может выехать из Австрии. Олигарх не может путешествовать более чем в 100 стран, с которыми у США подписано соглашение об экстрадиции.

Напомним, ранее сообщалось, что народный депутат Сергей Лещенко опубликовал список "агентов" на Западе украинского миллиардера Дмитрия Фирташа.