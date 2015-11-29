Канада поможет отстоять суверенитет Украины: продолжит давление на Москву

Канада будет усиливать способность Вооруженных Сил Украины противодействовать современным вызовам и угрозам и продолжит поддерживать суверенитет Украины, заявил во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Об этом он заявил в Париже на полях климатической конференции, сообщает пресс-служба главы государства.

"В ходе первой встречи с новым главой правительства Канады глава Украинского государства проинформировал собеседника об актуальном развитии ситуации на Донбассе и акцентировал внимание на важности поддержания трансатлантического единства в вопросе сохранения санкций в отношении России до полного восстановления территориальной целостности Украины", — говорится в сообщении.

В пресс-службе президента Украины отметили, что Трюдо на встрече с Порошенко заверил его в полной поддержке народа Украины в борьбе за отстаивание независимости, суверенитета и территориальной целостности. Он подчеркнул готовность Канады продолжать осуществлять давление на Москву, а также всячески помогать Украине, в частности, усиливая способность Вооруженных Сил Украины противодействовать современным вызовам и угрозам.

"Лидеры Украины и Канады подчеркнули важность дальнейшего углубления особого партнерства между государствами, в частности в торгово-экономической и военно-технической сферах. Собеседники отметили необходимость оперативной подготовки к подписанию двустороннего соглашения о зоне свободной торговли", — сообщают в пресс-службе.

Премьер Канады проинформировал президента Украины о результатах заседания "Большой двадцатки" в Анталии, заверив в трансатлантической солидарности с Украиной.

Президент Украины поблагодарил главу правительства Канады за солидарность с Украинским народом в дни, когда весь мир вспоминает жертв Голодомора–геноцида 1932-1933 годов в Украине. Стороны также обсудили вопрос упрощения визового режима для граждан Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что Канада передала украинским саперам новейшее оборудование.