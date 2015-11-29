Скандальный заместитель Авакова напишет рапорт об увольнении

Заместитель председателя Национальной полиции Украины Василий Паскал напишет рапорт об увольнении.

Об этом сообщила глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе, заявляет народный депутат Украины, член коллегии МВД и куратор набора в региональной полиции Украины Мустафа Найем у себя в Twitter, передает УНИАН.

"Василий Паскал напишет рапорт об увольнении с должности заместителя председателя НПУ" - глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе", — написал Найем.

В прямом эфире "ТСН-тиждень" на канале "1+1" глава Национальной полиции Украины Деканоидзе сообщила, что Паскал сегодня в разговоре с ней заявил о намерении написать рапорт об увольнении с должности первого заместителя председателя Национальной полиции.

"Он напишет рапорт об увольнении из Национальной полиции Украины", — в частности сказала Деканоидзе.

По ее словам, такой шаг связан с тем, что Национальная полиция нуждается в помощи и поддержке гражданского общества.

В сообщении отмечается, что общественные организации требуют освобождения Паскала с должности первого заместителя председателя Национальной полиции.

Они считают, что "Паскал является человеком, который олицетворяет старую систему, протестуя против которой мы и другие граждане вышли на Майдан зимой 2013 года и над изменением которой мы работаем и сейчас. В частности, считается, что Паскал возглавлял группу милиционеров, которые устраивали преследования майдановцев, пытали и издевались над участниками мирных акций. Также экс-заместителя главы МВД связывают с провокациями, имевшими место под зданием Верховной Рады Украины 31 августа 2015 года", — сказано в обращении, распространенном ОО "Общественный люстрационный комитет". Активисты отмечают, что назначение Паскала существенно подрывает доверие общественности к попыткам властей осуществить крайне важное реформирование правоохранительных органов и всякое доверие к новой полиции уже в начале ее создания.

Под обращением подписались ОО "ВО "Автомайдан", "Центр противодействия коррупции", Общественная платформа "Реанимационный пакет реформ", "Transparency International Украина", Общественный совет при Министерстве юстиции по вопросам люстрации и другие всеукраинские и региональные общественные организации.

В то же время, в Министерстве внутренних дел Украины заявляют, что назначенный первым заместителем председателя Национальной полиции – начальником уголовной полиции Паскал не имеет отношения к силовому разгону Майдана.

В МВД отмечают, при назначении Паскала было учтено решение Окружного административного суда Киева, в соответствии с которым установлено отсутствие оснований для его увольнения согласно закону "Об очищении власти". Решением суда отказано в удовлетворении исковых требований Общественного совета при Министерстве юстиции Украины к Кабинету министров.

Напомним, ранее сообщалось, что Паскал руководил оперативным сопровождением дел в отношении активистов Евромайдана.