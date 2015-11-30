Ситуация на Донбассе: враг открывал огонь по силам АТО на всех направлениях

За прошедшую ночь, 30 ноября, в зоне проведения АТО на Донбассе боевики 13 раз обстреляли позиции украинских военных. Террористы открывали прицельный и провокационный огонь по силовикам на всех направлениях

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

"С 18:00 вчерашнего дня и до утра террористы продолжили вести как прицельный, так и провокационный огонь во всех направлениях. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия враг вел огонь по Старогнатовке, Песках и Авдеевке.

По Красногоровке около полуночи применили 82-миллиметровые минометы.

На Артемовском направлении из противотанковых гранатометов, крупнокалиберного и стрелкового оружия враг обстрелял Зайцево, Луганское и Майорск. Также по Майорску работал снайпер", —говорится в сообщении.

На Луганском направлении из гранатометов боевики обстреляли Трехизбенку, а на Мариупольском — вели прицельный огонь по позициям украинских военных в районе Новотроицкого.

Напомним, ранее сообщалось, что почему боевики стали чаще хаотично обстреливать силы АТО.

Видео: Військове телебачення України