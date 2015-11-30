У Порошенко назвали самую горячую точку на Донбассе: карта зоны АТО

В зоне проведения АТО на Донбассе враг проявил активность только в одном месте. Это произошло вблизи с. Трехизбенка, что к северу от Бахмутской трассы. За прошедшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен.

Такие данные обнародовал пресс-секретарь администрации Президента Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

Так, по его информации, на Луганском направлении вблизи с. Трехизбенка, что к северу от Бахмутской трассы боевики несколько минут вели огонь из гранатомета, засев на противоположной стороне Северского Донца неподалеку Славяносербска.

На Донецком направлении в пос. Луганское, что к югу от Светлодарска, 29 ноября, состоялось 4 провокации боевиков, в том числе 1 — с применением БМП. Аналогичная обстановка — на север и запад от Горловки. В частности, в Майорске "работали" вражеские снайперы.

На западных окраинах Донецка вчера боевые действия велись в основном вечером — с 18 до 24 часов. За несколько минут до полуночи враг обстрелял силы АТО под Красногоровка из 82 минометов. Было выпущено 2 мины. Других случаев применения тяжелого вооружения НЗФ по всей линии фронта вчера не зафиксировано.

На Мариупольском направлении, боевики один раз вели обстрел наших позиций. Это произошло между н.п Новотроицкое и Докучаевск, где враг около 5 минут вел огонь из стрелкового оружия.

Напомним, ранее военный эксперт Дмитрий Тымчук писал, что в Горловке боевики готовят "наступление" на силы АТО, стянули артиллерию и минометы.