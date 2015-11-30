Суд отказал прокуратуре о взятии с Ефремова подписки о невыезде

В понедельник, 30 ноября, Печерский райсуд Киева отказал прокуратуре в избрании мер пресечения бывшим народным депутатам Александру Ефремову, Александру Стояну, Сергею Гордиенко и вернул обвинительный акт в отношении их из-за несоответствия нормам Уголовного процессуального кодекса Украины.

Такое решение огласила сегодня председательствующая в коллегии судей Печерского райсуда Киева Кристина Тарасюк, передает УНИАН.

Отмечается, что в ходе судебного заседания сторона обвинения просила суд избрать для Ефремова, Стояна и Гордиенко меры пресечения в виде личного обязательства и назначить уголовное производство к рассмотрению по существу.

Вместе с тем в тексте определения суд указал, что представители прокуратуры в нарушение сроков обратились в суд с ходатайством об избрании указанным лицам меры пресечения, в связи с чем суд отказывает в удовлетворении этого ходатайства.

Напомним, ранее сообщалось, что Ефремова обвиняют в должностных преступлениях. Вместе с Ефремовым в фальсификации результатов голосования за "диктаторские законы" обвиняются народные депутаты VII созыва Сергей Гордиенко (внефракционный) и Александр Стоян (Партия регионов).

16 января 2014 года ВР приняла законы, направленные на препятствование проведению мирных акций протеста, за которые в действительности проголосовало меньшинство от необходимого количества голосов депутатов.

Бывший президент Украины Виктор Янукович, народный депутат VII созыва Владимир Олейник, первый заместитель председателя Верховной Рады VII созыва Игорь Калетник и другие подозреваемые в совершении этих преступлений находятся в розыске, добавили в ГПУ.

Как известно, Ефремову предъявлены подозрения в злоупотреблении служебным положением при отягчающих обстоятельствах, служебном подлоге, а также разжигании национальной розни, что повлекло гибель людей.

Как сообщалось, 21 июля Генеральная прокуратура завершила расследование против бывших депутатов парламента Александра Ефремова, Александра Стояна (оба - от фракции ПР) и Сергея Гордиенко (Коммунистическая партия) по факту принятия "диктаторских законов" 16 января 2014 года.

16 февраля Печерский районный суд Киева избрал Ефремову меру пресечения в виде содержания под стражей, но экс-депутат вышел под залог 3,7 млн гривен.

Залог за Ефремова внес бывший вице-премьер-министр Борис Колесников.

Напомним, Александра Ефремова правоохранители задержали 14 февраля текущего года в Киеве. Бывшего главу фракции Партии регионов, в частности, подозревают в содействии принятию "диктаторских законов" 16 января 2014 года.