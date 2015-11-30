Нардеп Мартыненко заявил о сложении депутатского мандата

Народный депутат фракции "Народный фронт" Николай Мартыненко заявил о намерении сложить депутатский мандат.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова" на ICTV, передает УНИАН.

Он также сообщил, что его заявление в Верховной Раде должны рассмотреть и проголосовать в сессионном зале в четверг, на следующей неделе.

"Я хочу прекратить политические спекуляции по поводу моего статуса политика и депутата. И сосредоточусь на том, чтобы в правовом поле доказать свою непричастность к любым злоупотреблениям - как обычный гражданин. Также сделаю все, чтобы осветить роль каждого из участников этой грязной кампании", — подчеркнул Мартыненко.

Напомним, ранее Мартыненко подтвердил готовность предоставить любую информацию любым правоохранительным органам в случае возникновения вопросов к нему.