Порошенко встретился с Эрдоганом: договорился о визите в Турцию

Президент Петр Порошенко сообщил, что во время участия украинской делегации в Конференции ООН по вопросам изменения климата, у него состоялся откровенный и доверительный разговор с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, который длился более часа.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Во время встречи президентов была достигнута договоренность о дальнейшем плане действий украинско-турецкого сотрудничества. В частности, обсуждался вопрос подготовки визита главы украинского государства в Турцию, который запланирован на первый квартал 2016 года.

Кроме того, Украина четко представила свою позицию и воспользовалась возможностями Конференции для проведения более 30 встреч с президентами и главами правительств.

В частности, на полях Конференции глава государства встретился с президентами Европейского Совета и Европейской комиссии, канцлером Германии, президентом Франции, премьер-министром Великобритании, лидерами других государств.

"Мы четко скоординировали наши действия в части реализации Минского плана, деятельности контактной группы и повестку дня следующей встречи министров иностранных дел "нормандского формата", — сообщил Петр Порошенко представителям СМИ.

Кроме того, по словам президента, были скоординированы позиции в преддверии встречи на министерском уровне в формате Украина-ЕС-Россия о введении зоны свободной торговли Украины с ЕС, которая должна состояться 1 декабря в Брюсселе.

Президент сообщил, что состоялись эффективные переговоры с новоизбранными премьер-министрами Австралии и Канады.

"В основном, это касалось, в том числе, координации действий по продлению санкций в отношении России в случае невыполнения Минских договоренностей до конца текущего года", — сказал Президент.

Глава государства отметил, что все поставленные задачи перед делегацией во время этого визита были выполнены.

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко обвинил РФ: поддерживает и спонсирует терроризм.

Фото: пресс-служба П.Порошенко.