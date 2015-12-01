Активисты анонсировали новый этап блокады Крыма

Координатор блокады аннексированного украинского Крыма — Ленур Ислямов — заявил, что активисты намерены приступить к новому этапу своей акции.

Об этом он сообщил в интервью "Открытой России".

В то же время активист подчеркнул, что полуостров ожидает изоляция с моря.

"Сначала идет продовольственная блокада, мы ее сделали, дальше идет блокада энергетическая, мы тоже ее сделали, дальше идет блокада морская, сейчас мы будем к ней приступать", — отметил Ислямов.

При этом координатор акции добавил, что активисты хотят добиться возвращения Украине. "…а потом дальше могут с нами делать все что угодно — смешивать с землей, назвать как угодно", — добавил активист.

Напомним, ранее глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что деоккупация захваченного Россией украинского полуострова с большой вероятностью может произойти в 2018 году.