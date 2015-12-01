Главари ДНР и ЛНР воруют горючее: продают на частных заправках

На временно захваченной территории Донбасса главари боевиков так называемых ДНР и ЛНР воруют горючее и продают на частных заправках.

Об этом говорится на сайте Главного управления разведки Минобороны Украины.

В ведомстве уточнили, что там сейчас работает "ревизионная комиссия Генштаба ВС РФ, целью которой является проверка наличия определенных объемов горюче-смазочных материалов".

"На сегодня разоблачены факты хищения горючего так называемым руководством ДНР и ЛНР, которое реализуется в сети подконтрольных частных заправок", — добавили украинские разведчики.

Напомним, ранее в разведке сообщали, что командиры первого "армейского корпуса" боевиков так называемой ДНР разворовывают средства и материальные ценности, которые выделяются Россией на содержание "военных частей".