Корбана оставили под домашним арестом до конца года

Во вторник, 1 декабря, Апелляционный суд Киева оставил без изменений определение Печерского райсуда столицы о домашнем аресте лидера партии "Украинское объединение патриотов — УКРОП" Геннадия Корбана до 31 декабря.

Соответствующее решение принял судья Вячеслав Дзюбин, сообщает УНИАН.

Сторона защиты требовала отменить решение суда первой инстанции и не выбирать Корбану никакой меры пресечения.

В свою очередь, сторона обвинения требовала отменить решение Печерского райсуда о домашнем аресте Корбана и избрать содержание его под стражей как меру пресечения без определения суммы залога.

Печерский райсуд Киева вынес решение о домашнем аресте Корбана на два месяца — до 31 декабря 2015 года включительно. В постановлении определено, что Корбан должен носить электронное средство контроля.

Решение Печерского райсуда обжаловали и защитники Корбана, и Генпрокуратура.

Защита считает избранной судом меру пресечения незаконной и необоснованной, а ГПУ добивается ареста Корбана.