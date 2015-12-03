Разведка рассказал о "грузе 200" из Сирии в Крым: везут тела летчиков и морпехов

Командование Вооруженных сил Российской Федерации пытается скрывать факты гибели российских военнослужащих в ходе боевых действий в Сирии, однако с Ближнего Востока в Крым везут тела погибших военных.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

В ноябре в Новофедоровку и Феодосию (территория временно оккупированного Крыма) доставлены тела четырех военнослужащих из летного и инженерного состава и 10 морских пехотинцев, участвовавших в боевых действиях в сирийском конфликте.

Напомним, в ЛНР мужчин агитируют ехать в Сирию для участия в боевых действиях. Условия контракта предусматривают ежемесячное денежное обеспечение в размере 1,4—2 тыс. долларов США. Компенсация родным в случае гибели будет составлять 14 тыс. долл. Особенностью контракта является отсутствие обязательства по возврату тела на Родину.