Яценюк рассчитывает пополнить бюджет в 2016 году деньгами Януковича

В пятницу в ВТО начнутся консультации по торговому спору между Украиной и Россией.

Об этом, как передает корреспондент Цензор.НЕТ, заявил на заседании Кабинета Министров премьер-министр Арсений Яценюк.

"Напомню, что Украина подала в ВТО спор по поводу незаконных действий России по блокированию поставок украинских вагонов… Первые технические консультации в рамках этого спора будут проведены 4 числа", — сказал премьер.

Яценюк также заявил о намерении конфисковать в бюджет 40 миллиардов гривен Януковича и его соратников. "Правительство рассчитывает пополнить бюджет в 2016 году деньгами, конфискованными у чиновников режима Януковича" — заявил он .

Яценюк напомнил, что на данный момент арестованы активы на сумму 1,5 млрд долл. "Эти сорок миллиардов гривен должны быть конфискованы и зачислены в госбюджет", — сказал политик.

В этой связи Яценюк призвал парламент принять соответствующий закон. По его словам, конфискованные средства будут направлены в спецфонд бюджета, из которого, в частности, будут финансироваться оборонные нужды.

Напомним, Яценюк назвал главного виновника Голодомора: Кремль был и остается убийцей.