Дружественный огонь: боевики ДНР и ЛНР устроили перестрелку — трое убитых, четверо раненых

В зоне АТО на Донбассе противник осуществляет ряд мероприятий, направленных на поддержание группировки российских оккупационных войск в готовности к задействованию.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Оккупанты поддерживают подразделений в готовности к выполнению боевых задач. В высшей степени боевой готовности переведены отдельные подразделения "1-го армейского корпуса".

Они также совершенствуют систему оборону, укрепляют и оборудуют огневые позиции подразделений 1 АК на Славянском направлении, а также проводят мобилизационные мероприятия с целью укомплектования личным составом подразделений 1 АК на Славянском направлении.

Боевики проводят перегруппировку/ротацию подразделений первого эшелона на Славянском и Донецком направлениях, ведут скрытое сосредоточение подразделений, ВВТ, запрещенных минскими договоренностями, на Новоайдарском, Славянском, Донецком и Мариупольском направлениях;

По данным Главного управления разведки, ведется доукомплектация соединений и частей 1 и 2 АК и их логистическое обеспечение на Новоайдарском и Донецком направлениях, а также в тыловых районах.

После проведения ротации командного состава российских оккупационных войск командиры передовых подразделений 1 АК (ДНР) и 2 АК (ЛНР) не могут организовать взаимодействие на необходимом уровне, что приводит к увеличению количества "дружественных" обстрелов.

В результате открытия "дружественного" огня у сепаратистов есть потери — 29 ноября в Донецкую областную больницу Калинина были доставлены четыре раненых военнослужащих и тела трех погибших, рассказали разведчики.

Напомним, 1 декабря под Горловкой боевики обстреляли собственное "подразделение" в поселке Зайцево, чтобы обвинить украинские силы в нарушении Минских соглашений.