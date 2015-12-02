Суд отклонил отмену залога для экс-руководителей ГСЧС

В понедельник, 14 декабря, в 14-00, Шевченковский районный суд Киева начнет рассмотрение уголовного производства против бывшего председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергея Бочковского и его заместителя Василия Стоецкого по существу.

Такое решение на сегодняшнем судебном заседании принял председательствующий судья Олег Линник, передает УНИАН.

Отмечается, что суд отклонил ходатайство защиты Бочковского и Стоецкого о возвращении им залога в размере 1,2 млн грн каждому, а также ходатайство о возвращении обвинительного акта органам прокуратуры.

Напомним, ранее сообщалось, что 25 марта, прямо во время заседания Кабинета министров Украины был арестован бывший на тот момент главой Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергей Бочковский и его первый заместитель Василий Стоецкий.