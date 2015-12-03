Силы АТО взяли под контроль еще два села под Мариуполем — СМИ

В Донецкой области два населенных пункта, ранее находившиеся в "серой зоне", перешли под контроль украинских военных.

Об этом со ссылкой председателя ОО "Безопасность и взаимодействие в Украине-Cascu" Семен Кабакаев, сообщает издание 62.ua.

По его словам, под контроль Киева перешли поселки Павлополь и Пищевик, которые находятся недалеко от Мариуполя.

Как уточняет издание, что комментариев Минобороны или пресс-центра АТО на этот счет пока не поступало.

Также сообщается, что 25 ноября, совместно с командованием АТО приняли решение о переносе КПВВ из Гнутово в Пищевик — Павлополь.

Напомним, под Мариуполем в районе Красноармейского Новоазовского района (в 25 км восточнее города) наблюдается создание боевиками мощного укрепрайона во второй полосе обороны.