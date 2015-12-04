Волонтер об имперских амбициях Путина: россияне довольны, но их дети заплатят за эту глупость

Вооруженная агрессия России против Украины и захват Крыма стали возможны из-за того, что наше государство в последние 25 лет слабело, в то время как в президент РФ Владимир Путин подогревал свои болезненные имперские амбиции.

Об этом основатель волонтерского движения "Вернись живым" Виталий Дейнега рассказал на чате в "Главреде".

"Я думаю, что происходящее — это, в первую очередь, последствия слабости Украины как государства в последние 25 лет. Мы так и не смогли интегрировать Крым. Мы сквозь пальцы смотрели на потенциальные проявления сепаратизма (вспомните тот же митинг в Северодонецке в 2004 году)", — говорит он.

"Слишком много людей так и не поняли, почему Украина — это хорошо. Отсюда и проблемы с мобилизацией, и низкий уровень поддержки волонтеров, и, в конце концов, сепаратизм", — сетует основатель волонтерского движения "Вернись живым".

"По поводу России, то они (россияне) действительно довольны Путиным и на свободных выборах они гарантированно его переизберут. Но это их проблема, и их дети будут платить за их глупость. Мне гораздо больше хотелось бы, чтобы моим детям не пришлось ни за что платить", — подчеркнул координатор проекта.

Напомним, Дейнега заявил на "Главреде", что за поддержку сепаратизма нужно массово и безжалостно лишать гражданства. "Если человек искренне ненавидит Украину, я не хочу, чтобы он был гражданином моей страны", — сказал он.