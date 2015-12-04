Турчинов раскрыл, как российские диверсанты попадают в Украину

Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что Россия активизировала направление в Украину диверсионно-разведывательных групп через участок госграницы, который не соприкасается с зоной АТО на Донбассе.

Об этом он сообщил в эфире "5 канала", пишет УНИАН.

В то же время чиновник уточнил, что соответствующие действия страны-агрессора связаны с тщательной проверкой украинской стороной пересекающих линию разграничения людей.

"…для пересечения линии разграничения физическими лицами, работает фактически только два (пункта пропуска — ред.), а третий — с некоторыми ограничениями", — отметил Турчинов.

По его словам, есть очень много жалоб, что жестко ограничивается соответствующее действие, происходит тщательная проверка людей.

"Мы не можем избавиться от этого и отказаться от этого, потому что именно путем проникновения агентуры через, скажем, эти коридоры, действует Российская Федерация", — добавил секретарь СНБО.

При этом он подчеркнул, что когда власти "значительно усилили именно такую фильтрацию шпионов, диверсантов, которые пробовали... просачиваться на нашу территорию, то сейчас активизировались именно попытки проникновения диверсионных групп через обычную украинско-российскую границу".

Напомним, ранее в СБУ сообщали, что в оккупированном Крыму, на временно захваченной части Донбасса и на территории Ростовской области России есть центры подготовки диверсантов, там их обучают для совершения терактов в двух областях Украины.

Видео: 5 канал